Cómo debes presentar tu currículum para tener más posibilidades de encontrar empleo, según una experta en recursos humanos

El primer paso para conseguir trabajo es realizando un currículum, que según el Diccionario de la Real Academia es la "relación de los títulos, honores, cargos, trabajos realizados, datos biográficos, etc., que califican a una persona".

Todos las candidatos a un puesto de empleo, cuando queremos iniciar en el mundo laboral, nos creamos uno en base a nuestros gustos personales. Ahora bien, no siempre nuestros gustos personales son los mismo que los de aquellas personas de las que dependen que entremos en un trabajo o no, como es en el caso de los reclutadores. Aunque que nos acepten para un puesto o no es algo que no depende exclusivamente de razones estéticas o gustos, es algo muy importante. Así pues, existen miles de formas de organizarlos y elegir la correcta puede ser algo complicado.

Cómo presentar el currículum, según una experta en recursos humanos

La experta en recursos humanos Andrea Ramos, conocida en redes sociales como @Reclutandovoy, expone algunas formas para tener un currículum perfecto siguiendo estos pasos:

Nombre apellido y profesión: arriba y en grande debe aparecer reflejado tu nombre y el titular de la profesión.

arriba y en grande debe aparecer reflejado tu nombre y el titular de la profesión. Información sobre ti: más abajo, en un bloque conformado por 2 o 3 líneas debe ir información que explique algo sobre ti.

más abajo, en un bloque conformado por 2 o 3 líneas debe ir información que explique algo sobre ti. Datos de contacto, habilidades e idiomas: en el bloque de la izquierda no puede faltar tus datos de contacto, las habilidades que posees y los idiomas que hablas siempre escrito de la siguiente manera: idioma + nivel según el MCER (A1, A2, B1...).

en el bloque de la izquierda no puede faltar tus datos de contacto, las habilidades que posees y los idiomas que hablas siempre escrito de la siguiente manera: idioma + nivel según el MCER (A1, A2, B1...). Formación complementaria: no hay que olvidar justo debajo la formación complementaria.

no hay que olvidar justo debajo la formación complementaria. Experiencia laboral: es la más importante. En este apartado se deben especificar los lugares donde se ha trabajado junto con las funciones.

es la más importante. En este apartado se deben especificar los lugares donde se ha trabajado junto con las funciones. Formación académica: por último, no hay que olvidar añadir la formación académica.

De esta manera conseguiremos un currículum claro y sencillo donde prime nuestros puntos fuertes y que nos haga diferenciarnos de los demás. Además, estructurarlo como explica la experta permitirá que los responsables de seleccionar empleados lean y entiendan de la forma más útil y rápida posible, haciendo posible que sepan si encajas o no en el puesto a desempeñar.

Si no tienes experiencia laboral así puedes hacer un buen currículum

Si no se tiene experiencia previa en el mercado laboral, conseguir trabajo puede resultar complicado. La profesora y colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Gina Aran comparte nueve consejos para hacer un buen currículum sin experiencia.

1. Formato atractivo: lo primero será elegir "un formato estructurado, ordenado y atractivo", tal y como explica Aran. De esta forma, de un solo vistazo, se podrá comprobar el perfil del candidato y saber si este coincide con las necesidades de la empresa contratadora.

2. Si no hay experiencia laboral, pon la hay académica: aunque no exista experiencia laboral, es importante que se expliquen "los logros que se hayan obtenido a lo largo de los estudios, competencias demostradas en alguna actividad de voluntariado o capacidades desarrolladas al ejercer un deporte, afición u otra actividad", sostiene Aran. En este sentido, se deberán enfatizar los logros educativos, así como los resultados obtenidos.

3. Mostrar entusiasmo: otro de los consejos es mostrar entusiasmo para conseguir el empleo deseado, ya que la profesora explica que "contagiará al resto, lo cual está demostrado que repercute en mejores resultados". Asimismo, también es importante no señalar nada negativo de trabajos anteriores, si es que se han tenido.

4. Destacar las habilidades transferibles: los candidatos a un puesto de trabajo deberán comunicar sus habilidades de comunicación, de resolución de problemas o de organización, entre otras. Estas competencias son muy demandadas al ser escasas, por lo que es importante que se incluyan estos puntos fuertes en el cv.

5. Poner en valor las competencias digitales y enseñárselas a los más veteranos: una persona joven puede aportar un mejor desempeño en el entorno digital y "puede formar o ayudar a utilizar herramientas a personas más veteranas que no estén consiguiendo adaptarse del todo a procesos de trabajo digitalizados", explica Aran.

6. Buscar qué le viene bien a la empresa para destacarlo: en el currículum es importante que se destaquen aquellas cualidades que son óptimas para el puesto y las que busca la empresa.

7. Tener algún trabajo esporádico puede usarse como aval: aquellos que apenas tienen experiencia laboral pueden ofrecer como experiencia algún pequeño trabajo ocasional.

8. No tener miedo de destacar: la originalidad puede ser lo que diferencie a un candidato del resto, por tanto, este deberá mostrar su personalidad o cómo puede aportar un enfoque único a la empresa.

9. No desesperes: "según la ley de los grandes números, un rechazo te acerca cada vez más a tu objetivo", indica Manel Fernández, profesor colaborador de los Estudios de Economía y Empresa de la UOC.