Competencia analiza la opa del BBVA con la misma metodología que en la fusión de Caixabank con Bankia

La opa hostil lanzada por el BBVA a Banco Sabadell se analiza con la misma metodología que en la fusión de Caixabank con Bankia. Así lo ha confirmado la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández Vicién, que ha afirmado que estudian la operación con la "metodología de operaciones previas" y sin una estimación concreta sobre los plazos que tendrá ese proceso. Al ser la fusión entre CaixaBank y Bankia la última que ha habido en el sector, será ésta que la marcará todo el proceso en la CNMC.

Tras haber participado en una mesa redonda sobre política social y política de la competencia, organizada por el Grupo de Derecho Mercantil y Laboral de la Universidad de Vigo y la Red Académica de Defensa de la Competencia, Fernández Vicién ha recordado a los periodistas que el BBVA les notificó el viernes "a última hora, dentro del plazo legal establecido" la operación que pretende llevar a cabo. "Ahora, estamos en la fase de revisar esa notificación y hacer requerimientos de información. Estos requerimientos suspenden el plazo inicial del primer mes de la primera fase, así que no podemos saber qué plazos manejamos. A medida que vayamos obteniendo la información necesaria se irá haciendo el análisis técnico y tendremos un poquito más de visión sobre los plazos totales", ha precisado a Efe.

La máxima autoridad de Competencia ha advertido de que aún no han efectuado "un primer análisis" y, por tanto, "no se puede emitir ninguna valoración". En todo caso, ha advertido de que van a "aplicar la metodología" que tienen establecida "de operaciones previas y, en función de los datos" que puedan analizar, podrán valorar la operación. "De momento, sin información, no tenemos opinión". En el mismo sentido explicó que "como los requerimientos de información suspenden el plazo inicial del primer mes de la primera fase, no podemos saber qué plazos manejamos. A medida que vayamos obteniendo la información necesaria se irá haciendo un análisis técnico y tendremos más visión sobre los plazos totales, pero de momento estamos en primera fase, recién notificada y con el plazo suspendido por requerimientos de información".

El que sí tiene opinión es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que reiteró ayer el rechazo del Gobierno a la integración del Banco Sabadell en el BBVA a través de una opa hostil debido a su preocupación por la competencia en el mercado financiero y a la "enorme concentración" actual del sector. Cuerpo explicó que la fusión, en caso de producirse, tendría un impacto en materia de inclusión financiera, un área en la que el Gobierno lleva "más de dos años" trabajando junto con el sector para mejorar la atención personalizada a los mayores y también en el ámbito rural. Otro efecto de la menor competencia en el mercado sería en las condiciones de los productos financieros para los clientes, como se ha visto en los últimos meses, cuando las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) "no se han trasladado de igual manera a la subida de la remuneración de los depósitos". Cuerpo no quiso opinar sobre el resultado de las valoraciones que están haciendo en estos momentos sobre la fusión BBVA-Sabadell las distintas autoridades, la CNMC, la CNMV, el Banco de España o el BCE, ya que "cada una tiene un marco específico en el que tiene que hacer una valoración", desde la opa a la fusión.

Por su parte, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, recordó ayer que el precio objetivo que los analistas asignan a las acciones del banco ha aumentando un 25% desde la presentación de resultados del primer trimestre de 2024 por sus buenas perspectivas de rentabilidad, respaldadas por la mejora de la calificación de riesgo crediticio otorgada por Fitch y por la incorporación en el MSCI World Index. Tras la obtención del mejor resultado en la historia de la entidad en 2023, la rentabilidad ha seguido mejorando en el primer trimestre de 2024, con un ROTE del 12,2%, y en adelante seguirá creciendo.

Hace dos días, el BBVA pidió al BCE su aprobación para lanzar la opa sobre el Banco Sabadell, después de haber hecho lo mismo con la CNMV y en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), unas peticiones que están siendo analizadas por todos los organismos.