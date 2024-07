El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos renueva como patrono en la Fundación ONCE

El patronato de la Fundación ONCE ha decidido prorrogar por un año la condición de patrón al Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos. Lo habitual es que los patronos lo sean durante un año exclusivamente. Sin embargo, el apoyo de los Gestores Administrativos, en general, y el de su presidente, Fernando Jesús Santiago Ollero, en particular, han justificado esta decisión.

El presidente de los Gestores Administrativos ha manifestado su “satisfacción por permitirme un año más colaborar con la Fundación ONCE, donde me he encontrado muy cómodo y arropado. Poder colaborar en una entidad como la Fundación es un verdadero honor”.

Santiago ha indicado que venía a la reunión de hoy con gran pesar porque me tocaba cesar en el patronato. El presidente de los Gestores Administrativos ha comentado durante su intervención en el patronato que “venía a ser cesado y me he llevado esta gran sorpresa. Agradezco la decisión, que me encanta, porque venía con el gusanillo de no haber hecho lo suficiente. Que me deis un año más me va a permitir presentar un buen proyecto para colaborar en la implantación y la fidelización con la Fundación”.

Santiago se ha comprometido a presentar en las próximas semanas el proyecto: "Como representante de los Gestores Administrativos en la Fundación me he comprometido a que nuestro colectivo mantenga la línea de colaboración que comenzamos hace años y, estemos o no en el patronato, lo haremos porque esa es nuestra vocación”.

El Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos continuará, por tanto, en el patronato de la Fundación ONCE durante los próximos doce meses.