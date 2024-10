Cox entra en el accionariado de la estadounidense Malta y acelera el desarrollo de soluciones pioneras de almacenamiento

Cox, utility global de agua y energía verticalmente integrada, ha entrado en el accionariado de Malta, el spin off de X, the moonshot factory, para acelerar el desarrollo de soluciones innovadoras y pioneras de almacenamiento de larga duración. La multinacional española se convierte también en socio tecnológico de Malta Inc.

Malta es una empresa estadounidense, que nació en 2018 a través de Alphabet’s moonshot factory que trabaja en el desarrollo de soluciones innovadoras de almacenamiento de energía de larga duración. La tecnología de Malta garantiza un suministro estable de energía, proporcionando almacenamiento de electricidad flexible y estable, así como servicios esenciales de red.

Entre sus inversores, a los que ahora se suma Cox, se incluyen a X, the moonshot factory, Breakthrough Energy Ventures (la iniciativa liderada por Bill Gates, junto a Marc Zuckerberg, Jeff Bezos, Jack Ma y Richard Branson, para impulsar tecnologías verdes que contribuyan al desarrollo de energías renovables), Alfa Laval (un líder mundial en tecnología de intercambiadores de calor y socio tecnológico de Malta), Proman (un productor líder mundial de metanol), Piva Capital, Dustin Moskovitz, Chevron Technology Ventures, Trafigura y Siemens Energy Ventures (la división de capital emprendedor de Siemens Energy, que a su vez es socio tecnológico de turbomaquinaria de Malta).

“Estamos muy satisfechos por lo que esta asociación supone de reconocimiento a la tecnología y saber hacer de Cox, y porque refuerza nuestro compromiso con la transición hacia la energía sostenible, donde consideramos que el almacenamiento de energía de larga duración es fundamental”, afirmó Enrique Riquelme, Presidente Ejecutivo de Cox. “Estamos convencidos de que nuestra experiencia y conocimiento en sistemas de almacenamiento de sales fundidas y nuestra ingeniería de primer nivel contribuirán a acelerar los desarrollos innovadores de la solución de Malta”, precisó Riquelme.

“Esta alianza con Cox es transformadora para Malta”, afirmó Alexandra Pruner, presidenta del Consejo de Dirección de la empresa estadounidense. “Su participación y experiencia en toda la cadena de valor de la energía serán claves a medida que continuamos creciendo y ampliando los límites de nuestra tecnología. Estamos encantados de que Cox se una a nuestros inversores de relevancia mundial aportando un conocimiento de la industria incomparable, su gran experiencia técnica y su posicionamiento comercial en el ámbito global, para ayudar a acelerar nuestro desarrollo”, recalcó la directiva.

A través de este acuerdo, Malta y Cox, contribuirán significativamente al desarrollo de soluciones energéticas sostenibles, impulsando el crecimiento y la innovación en la industria.

Ambas compañías han diseñado un plan para aprovechar durante los próximos años las complementariedades que se generen fruto del acuerdo, que fortalecerán la posición de Malta en la actividad de almacenamiento de larga duración (LDES), y acelerarán el despliegue de su solución. Las dos empresas comparten la visión de que el almacenamiento de energía es crucial para la transición hacia un futuro energético sostenible, capturando el exceso de energía de las fuentes renovables intermitentes. “Una tecnología que mejora la adaptación de la red, reduce la dependencia de los combustibles fósiles y mitiga el cambio climático”, declaró Pruner.