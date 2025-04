CriteriaCaixa asegura que la guerra arancelaria no frenará sus objetivos de inversión para 2025

En un contexto marcado por el nerviosismo en los mercados ante una guerra comercial, CriteriaCaixa reafirma su compromiso inversor con una visión serena y a largo plazo. El consejero delegado de CriteriaCaixa, Ángel Simón, ha asegurado que la "volatilidad" actual de las Bolsas y la "incertidumbre" generada por la crisis arancelaria no frenará sus objetivos de inversión para este año, porque tiene un enfoque "a largo plazo" y no se guía tanto "por las fluctuaciones del mercado". Con todo ello, el consejero delegado de la compañía que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación La Caixa ve "alcanzables" los objetivos marcados en el plan estratégico 2025-2030.

En un encuentro este martes organizado en Barcelona por Fundación Cede, Simón ha asegurado que Criteria, el brazo inversor de Fundación La Caixa, "lleva invertidos 5.000 millones en 15 meses" y que, pese al contexto actual, "a finales de este año habrá invertido unos 8.000 millones".

Simón ha comentado que los vaivenes bursátiles han restado en los últimos tres días unos 3.000 millones de valor bruto a la cartera de activos de Criteria, de 36.000 millones a 33.000. Pese a ello, ha apelado a la serenidad ante el escenario de incertidumbre actual: "En estos momentos de volatilidad hay que mirar a largo plazo". En esa dirección, indicó que el desafío de llegar en 2030 a los 40.000 millones de activos y el propósito de lograr una tasa de retorno entre el 8% y el 10%, se evidencian como retos "exigentes pero alcanzables".

Según Simón, el plan estratégico 2025-2030 es "una guía" que confían en hacerla realidad, pero si se produce un "cambio radical" en el escenario geopolítico, "vamos a reestructurar el plan", y lo mismo harán "si nos acercamos a los objetivos antes de lo previsto en 2030, también reestructuraremos el plan".

Aunque ha insistido en que su foco de inversión está en España y la prioridad es "consolidar la presencia nacional", el directivo ha comentado que la política de inversiones de Criteria también seguirá considerando a Estados Unidos "un país importante en el que hay que mirar cómo invertir".

Desconcierto ante la deriva de EE UU

Simón ha admitido que siente "desconcierto" ante el escenario actual de guerra comercial, porque la mayoría de los informes de los gabinetes de estudios no contemplaban un comportamiento tan extremo por parte de EE UU, sino un "escenario central". "Nada de esto se ha cumplido. Estamos en un escenario de incertidumbre", ha asegurado Simón, que ha apelado a "contemplar las cosas a largo plazo" y a fijarse en los "fundamentales" de las empresas.

En este punto, ha dado por supuesto que hay empresas de la cartera de participadas de Criteria que se verán afectadas "momentáneamente" por esos aranceles, pero ha añadido que si la empresa funciona, los resultados acabarán "arrancando", por lo que ha insistido en poner la "vista a largo plazo".

"Es la oportunidad de Europa"

Ante esta crisis, el directivo ha asegurado que "es la oportunidad de Europa". "En los momentos difíciles hemos salido adelante gracias a Europa, lo vimos con la covid", y ahora, "con más y mejor Europa, saldremos adelante", sostuvo el ejecutivo. En cuanto a la política inversora de Criteria, ha reiterado que el holding no cierra la puerta a invertir en empresas del sector de la defensa en sentido amplio, aunque ha aclarado a continuación que Criteria no invierte en empresas fabricantes de armamento, pero que la ciberseguridad también se considera defensa. "El sector tecnológico civil no puede desligarse de la defensa", ha dicho.

En cuanto al plan 100 empresas, contemplado en el plan estratégico, ha estimado que Criteria acabará invirtiendo en 80 compañías de manera indirecta y en 20 de manera directa, aproximadamente, y que lo hará "sin tiempo de salida" y sin reclamar dividendos a corto plazo. También renovó la apelación que hizo días atrás para que otros holdings inversores se sumen a Criteria en la presencia en empresas estratégicas. "Me gustaría no estar solo y que nos pudieran acompañar otros inversores, para poder asentar nuestra participación", manifestó Simón.