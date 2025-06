Cuándo entrará en vigor el registro horario digital en España: afectará a todos los trabajadores y así es como funciona

En el mundo laboral existen ciertas lagunas que no se tienen en cuenta a la hora de firmar contratos ni de pactar acuerdos. Esta clase de hábitos cotidianos que en el corto plazo parecen no tener mucho efecto, como pueden ser el hecho de quedarse media hora más cada día sin ser tenida en cuenta por la empresa, al final del mes conforman una "bola de nieve" que acaba saturando la productividad del empleado. Por lo tanto, la jurisdicción es la encargada de recoger las normativas que cumplan con los derechos laborales del trabajador y regulen las irregularidades que se cometen por parte del empleador y del empleado.

De esta suerte, conviene tener presentes cuáles son las principales enmiendas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores con el fin de evitar posibles malentendidos que condicionen la experiencia en el trabajo. Al igual que el derecho a la baja médica o el de reclamar las vacaciones correspondientes, el hecho de respetar las horas trabajadas es inamovible ante los ojos legislativos. Por eso, con este cambio tan significativo, conviene conocer de antemano la línea divisoria que, del mismo modo, conforma la equidad entre las dos partes. Por tanto, algunas medidas de extrema actualidad como la reciente reducción de la jornada laboral, quetraerá consigo el cambio de las cuarenta horas semanales por un total de 37,5 horas, han de ser tenidas en cuenta.

Pero, a pesar de que el pasado 6 de mayo de 2025 se aprobara en el Consejo de Ministros. La realidad es que todavía queda un tiempo para su entrada en vigor, aunque todo apunta a que esta reforma del derecho laboral de los trabajadores pasará a ser una realidad más pronto que tarde. Por el contrario, como alternativa ante una posible negatividad de su tramitación parlamentaria, surge la iniciativa de, con el fin del respeto del horario laboral, digitalizar y promulgar la obligatoriedad del registro horario de cada trabajador. De esta manera, este proceso encontrará una actualización en relación a las nuevas tecnologías y, además, se podrá llevar a cabo un mayor control del mismo.

¿Qué es el registro horario digital?

El registro horario digital comprende la medida de todos los minutos que un empleado gasta en su jornada laboral. De esta forma, las empresas contratantes estarán obligadas a registrar la hora de entrada y salida junto a los descansos y las horas extraordinarias de cada uno de los miembros del sistema. Asimismo, el balance entre ambas entidades, empresa y trabajador, se equipara en función de lo esclarecido en el contrato asegurando que ninguno de los dos extremos sobrepase su potestad y que, del mismo modo, las horas trabajadas fuera de horario sean correspondidas con la correspondiente tasa, que también quedará impresa en el escrito de la firma primaria.

Por tanto, el objeto primero de esta norma es buscar una regulación tajante acorde a los derechos laborales de todos los españoles. Al mismo tiempo, busca la reglamentación de un sistema donde la economía sumergida no se vea favorecida y que, por ende, no se desarrolle. Es así como cada contrato deberá presentar las horas trabajadas y el salario perteneciente a cada miembro. Con el registro horario digital tanto la administración como el empresario podrán ver el cumplimiento de estos efectos. Aunque sin duda, la mayor parte se la lleva el empleado con el seguro del cobro de sus horas fuera de su jornada.

¿Cuándo podría entrar en vigor su obligatoriedad?

En la actualidad, la obligación del registro horario está regulada por el Real Decreto-ley 8/2019, que modificó el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores. No obstante, la tramitación digital de este proceso todavía es algo incierto porque no encuentra un sustento legislativo a modo de reforma que lo considere y, por tanto, su aplicación en el Boletín Oficial del Estado no es una realidad. Pero, por el contrario, la incisión del Ministerio de Trabajo por aplicar esta norma es cada vez más insistente y, tal y como han afirmado, la idea es que todas las empresas adopten un registro digital de la jornada en 2025. Por lo que se espera que para finales de año este procedimiento se consume.