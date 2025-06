Reducción de la jornada laboral: ¿qué pasa si en mi empresa ya se trabaja 37,5 horas a la semana o menos?

La jornada laboral en España está a punto de cambiar drásticamente. Tras muchos meses de negociaciones para sacar la medida adelante, el Consejo de Ministros ha aprobado la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales.

Y es que hasta ahora, el Estatuto de los Trabajadores recogía que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo es de 40 horas semanales, algo que va a cambiar por completo siempre y cuando las formaciones políticas se pongan de acuerdo.

No obstante, en caso de que esta medida sea incluida finalmente en el Boletín Oficial del Estado, existen algunos casos de trabajadores que no saben si se verán beneficiados. Un ejemplo de ello son aquellos empleados que, debido a su convenio colectivo, ya tienen establecido que su jornada laboral es de 37,5 horas semanales.

¿Qué ocurre con los trabajadores que ya realizan 37,5 horas?

Ante esta nueva normativa pendiente aún de aprobación, muchos trabajadores quieren resolver una de las incógnitas. Y es que en algunas compañías hay empleados que ya tienen jornadas semanales de 37,5 horas o, incluso, menos.

Para aquellas personas en las que su empresa ya está instaurada la jornada máxima de 37,5 horas semanales, esta medida no les va a afectar. Hay que recordar que en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores recoge que la duración de la jornada de trabajo será pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. Por ello, los que ya son beneficiarios de esta jornada no verán ningún tipo de repercusión a partir de la aplicación de la reforma.

¿Qué otros trabajadores no se beneficiarán?

A pesar de que la medida modificará las jornadas laborales de millones de españoles, otros muchos no entran dentro de lo acordado por Trabajo y los sindicatos. En concreto, ni los autónomos ni los empleados públicos verán reducida sus jornadas, dejando todo como estaba para ellos.

De esta manera, la nueva reducción de la jornada laboral se aplicará únicamente a los trabajadores por cuenta ajena que actualmente superen las 37,5 horas semanales, con el objetivo de establecer un máximo de horas semanales sin merma salarial.

Los autónomos, al ser trabajadores por cuenta propia, no tienen una jornada determinada por ley, pero sí les afecta de manera negativa. Y es que muchos autónomos cuentan con trabajadores contratados, por lo que deberán adaptarse a las nuevas condiciones, asumiendo posibles aumentos de coste laboral si necesitan contratar más personal.

En el caso de los empleados públicos, su jornada laboral está regulada por normativas específicas, por lo que esta nueva reforman no tiene validez. Muchos funcionarios ya trabajan 35 horas semanales o tienen convenios que establecen jornadas inferiores. Aún así, algunos sectores del funcionariado consideran que habría sido una buena oportunidad para homologar todas las condiciones laborales del país bajo un mismo paraguas normativo.

¿Cuándo entrará en vigor?

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros, la medida tendrá que dirigirse al Congreso de los Diputados, donde los diferentes grupos parlamentarios tendrán que decidir. En este caso, serán los propios partidos políticos los que tendrán que votar si están a favor o en contra de la medida, y si existe mayoría, el proyecto de ley quedaría aprobado. No obstante, se abre la posibilidad a que se produzcan posibles enmiendas que retrasen su entrada en vigor.

Por ello, teniendo en cuenta estos posibles retrasos, el plan de Gobierno es poder aplicar esta reducción de jornada antes de que termine el verano de 2025.

Una medida que incluye otros derechos

La reducción de horas de empleo trae consigue una serie de medidas añadidas que completan el anteproyecto. Y es que con el paso de los años, la digitalización ha sido protagonista en multitud de empleos, provocando que los trabajadores estén ocupados incluso fuera de su jornada laboral. Por ello, el Gobierno ha incluido una medida para evitar que esto siga sucediendo.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha acordado añadir el derecho a la desconexión digital, donde la empresa no podrá comunicarse con el trabajador fuera de sus horas de trabajo. Además, el empleado tendrá derecho a no estar localizable y no recibir llamadas o mensajes de la empresa.

Asimismo, la entrada en vigor de la norma puede provocar, de manera indirecta, que los trabajadores tengan más días de descanso. Y es que hay muchas empresas que no pueden reducir la jornada laboral de muchos de sus trabajadores, por lo que seguirían haciendo 40 horas a pesar de que quede establecido que el máximo es de 37,5 horas.

Ante esta imposibilidad, la empresa ha de computar ese exceso de horas como si fuesen extras, compensando así al trabajador con días adicionales de descanso a lo largo del año. Esto significa que, si se van sumando esas horas que se hacen de más, el trabajador puede llegar a acumular hasta un total de 12 días libres más al año.