¿Cuándo vuelve la luz? Así es el comunicado de Red Eléctrica con el que intentar solucionar el gran apagón en España

A las 12:30 horas de hoy se ha producido un apagón generalizado que ha afectado a toda España y parte de Portugal, Italia, Andorra y Francia, que ha hecho que dejaran de funcionar los teléfonos móviles, los semáforos, la luz de los hospitales, ha causado el caos en numerosas estaciones de Metro. De momento de desconoce la causa del incidente pero no se descarta que el origen sea un ciberataque a nivel europeo.

Nada más producirse el apagón, Red Eléctrica (REE) ha activado sus protocolos de emergencia y ha puesto en marcha un operativo para coordinar con las principales empresas del sector eléctrico para tratar de solucionar el problema a la mayor brevedad posible.

De hecho, la compañía ha emitido un un comunicado urgente en la red social X (Twitter), en el que explica que se han puesto en marcha los protrocolos de contingencia previstos para grandes fallos de la red eléctrica, que incluyen el trabajo directo con las principales distribuidoras, transportistas de energía y operadores de plantas generadoras. Según explican, el principal objetivo de Red Electrica, es restablecer paulatinamente la energía y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.

Millones de usuarios afectados

El gran apagón, el más conocido en la historia reciente, ha afectado a millones de ciudadanos, ha colapsado el tráfico de las grandes ciudades, ha obligado a desplegar a centenares de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuerpos de bomberos y ambulancias. La falta de suministro eléctrico ha provocado problemas en los aeropuertos, centros hospitalarios, ha paralizado todas las líneas de Metro y de Cercanías en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Los hospitales se han visto obligados a poner en marcha un plan de contingencia, con el uso de generadores de energía autónomos, cuyo uso es limitado.

En Madrid, los servicios de emergencia se han movilizado para atender emergencias motivadas por el apagón eléctrico masivo, como el rescate de personas atrapadas en ascensores, desalojo de estaciones y otras incidencias. A las 14:00 horas seguían los problemas en las calles de la capital, en principio sin constancia de ningún incidente grave. Sí hay mucha preocupación en los ciudadanos, sobre todo de los afectados por la ausencia de transporte público, salvo taxis y autobuses, que circulan repletos.

Aunque muchos semáforos no funcionan, la situación por la capital no es caótica aunque hay muchas vías, como el paseo de la Castellana, donde se producen ya retenciones al no funcionar algunos semáforos.

La red de telecomunicaciones y otros servicios básicos también se han visto afectados, lo que ha provocado cierto caos en la población al no poder comunicarse con amigos o familiares. Endesa ha hecho públicos varios teléfonos de emergencias para atender a los ciudadanos que lo necesiten.