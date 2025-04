Gran apagón en España, en directo: última hora de la caída de sistema eléctrico (luz, internet y datos móviles)

Un apagón generalizado ha dejado sin luz a la mayoría de las ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla o Murcia, y también a parte de Portugal y al sur de Francia. El Gobierno está constituyendo un gabinete de crisis y el Ministerio del Interior recomienda a la población que mantenga la calma, pero el miedo se ha apoderado de la población, que se ha lanzado a redes sociales a alertar sobre la situación.

El Ministerio de Transición Ecológica afirma a LA RAZÓN que desconoce los motivos del corte generalizado de luz y que se encuentra sin comunicaciones. La vicepresidenta tercera se está desplazando al centro de control de Red Eléctrica para aclarar las circunstancias que están afectando al suministro eléctrico. Se están analizando todas las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo.

"Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector tras el cero ocurrido en el sistema peninsular. Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo", ha informado Red Eléctrica a través de redes sociales. Según los últimos datos de Red Eléctrica, a las 13:40h ya se está recuperando la tensión en el norte y en el sur peninsular. Compañías energéticas como Endesa tampoco cuentan con información sobre los motivos.

La caída del sistema eléctrico ha provocado también que las redes wifi hayan dejado de funcionar. La falta de luz ya afecta a los aeropuertos españoles. Los aterrizajes y despegues se están pudiendo ejecutar, pero no funcionan las pasarelas de embarque. También se ha paralizado el transporte ferroviario en toda España, los servicios de metro están siendo desalojados y han dejado de funcionar los semáforos. En las zonas de oficinas, los empleados han salido a la calle y el tráfico por carretera se está reanudando gracias a la Policía, que está dirigiendo el tráfico. No obstante, la DGT recomienda no coger el coche. En los hospitales se han aplazado cirugías pero se mantiene la actividad con cogeneradores.

El suministro ha caído en hasta 11.000 megavatios, pasando de de 26.695 a 15.970 megavatios.

Caída del suministro La Razón

Apagón en España y parte de Europa: cortes de luz y última hora