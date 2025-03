Cuerva denuncia las presiones de CEOE para "forzar" a organizaciones a "posicionarse" antes de las elecciones de Cepyme

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha criticado la estrategia desplegada desde CEOE para "forzar" a las organizaciones empresariales con derecho a voto a tomar una posición pública con uno de los dos candidatos ante las próximas elecciones presidenciales de la patronal de la pequeña y mediana empresa, porque "no beneficia la estabilidad de la patronal". Así se expresó Cuerva ante la creciente muestra de apoyos públicos que se están posicionando a favor de la candidatura alternativa de Ángela de Miguel, apoyada explícitamente por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y que supuestamente estaría siendo ayudada desde la propia Confederación con un equipo de trabajo.

"Me sorprende muchísimo cómo se puede cantar a la unidad y a la vez promover la fractura en el seno de la organización", ha indicado Cuerva durante la presentación del barómetro de la pyme, después de que varias organizaciones que forman parte de la CEOE hayan hecho público su apoyo a la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme. Entre las patronales que han mostrado su apoyo destacan la de jóvenes empresarios Ceaje, la de autónomos ATA y territoriales como la de la Comunidad Valenciana, Galicia y Cataluña, aunque Cuerva mantiene un fuerte apoyo en las organizaciones provinciales, en la que tiene mucho peso.

Esta candidatura alternativa surgió una vez que Garamendi no consiguiera que Cuerva renunciara a presentarse a las elecciones y se echara a un lado para dar paso a un "nuevo impulso" a Cepyme. Desde entonces, el actual presidente de Cepyme ha censurado algunas maniobras puestas en práctica desde CEOE, a la que pide que "no se fuerce a nadie a mostrar ninguna posición porque no es de recibo someter a esas tensiones" a las organizaciones que conforman CEOE.

También llamó la atención sobre la contradicción de que se realice un alegato desde el entorno de Garamendi en favor de la unidad y, en cambio, a la vez se promueva ese "posicionamiento" y "esa fractura". "Nosotros trabajamos por la unidad", ha recalcado Cuerva, que ha recordado que hay 150 organizaciones con derecho a voto, "muchas más de las que han hecho público su apoyo" a la otra candidatura. "Creo que es equivocado y un error, porque entendemos que es básica la unidad en Cepyme y, por tanto, no vemos que forzar a las organizaciones a que hagan pública su posición en estos momentos tan lejos del día 20 de mayo, sea beneficioso para esa estabilidad de la organización".

Cepyme celebrará sus elecciones para elegir al nuevo presidente de la Confederación el próximo 20 de mayo.