La Curva de Laffer: más impuestos no implica una mayor recaudación

Muy ilustrativa la noticia aparecida ayer en estas páginas de economía de LA RAZÓN y firmada por Javier de Antonio. Hace referencia a la Curva de Laffer, que establece una relación entre los tipos impositivos y la recaudación fiscal. Esta curva «sonará a chino» para la mayoría de los contribuyentes, pero es clave y se resume en que la adopción de un tipo impositivo elevado no garantiza siempre una mayor recaudación. Los expertos del Instituto Juan de Mariana, que algo saben del asunto, afirman con toda la razón del mundo que «cuando los impuestos son bajos, las subidas tributarias generan un aumento creciente de los caudales públicos. Sin embargo, cuando se rebasan ciertos niveles de imposición, esa relación empieza a revertirse y la recaudación disminuye». Para más «inri» agregan que, entre 1995 y 2022, en 25 de los 28 años investigados, el tipo medio del IRPF ha superado el umbral de equilibrio y, aunque se paga más, se recauda menos. A continuación, se dan otra serie de datos que no hacen sino apoyar esta argumentación.

Sin embargo, en el Gobierno actual no parecen entender bien esta curva. Bueno, ni bien, ni mal, porque ellos siguen a lo suyo y empeñados en subir y subir y subir la presión fiscal, bien sea a las personas físicas por medio del IRPF y a las jurídicas mediante el Impuesto de Sociedades y «tasazos» varios, tan de actualidad estos días. Todo ello con tal de rebuscar fondos con el fin de hacer frente al creciente gasto público, que está disparado. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, médica de profesión, necesitó una serie de clases particulares de urgencia cuando se hizo cargo en su momento de la Consejería de la Junta de Andalucía que se ocupa de estos menesteres hacendísticos, pero dudo mucho que fuesen suficientes y que supiese aprovechar las lecciones. Supongo que tendrá expertos en su departamento que continúen con su labor de enseñanza. Pero el problema no estará solo ahí, sino en la voluntad política de este Gobierno, presidido por el marido de Begoña, de continuar aumentado la presión fiscal para lograr un incremento de la recaudación. Insisto, la curva de Laffer sostiene que eso no es así.