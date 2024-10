“Los desafíos en sostenibilidad y medioambiente requieren del esfuerzo colectivo”

Con el foco puesto en la sostenibilidad y el medioambiente, y todo lo que implica adoptar un enfoque integral para preservar los recursos naturales, reducir el impacto ambiental y fomentar prácticas que beneficien a la sociedad y al planeta en su conjunto, el diario LA RAZÓN celebró su IV Edición de los Premios Sostenibilidad y Medioambiente con el patrocinio de las compañías Naturgy y Forestalia.

El acto tuvo lugar en el salón de actos del periódico, donde se reconoció a todas aquellas empresas, profesionales y organizaciones que generan, a través de sus actividades, un gran impacto ambiental y social en favor del medioambiente. La organización, junto a sus partners, llevó a cabo diversas iniciativas sostenibles para concienciar y demostrar el compromiso del grupo, con acciones concretas como el hecho de servir un catering sostenible, innovador y 100% plant based food preparado por Aymat Vegan Catering; el uso de un marco de photocall que absorbe el CO2 del espacio en el que se encuentra instalado, algo que es posible gracias a la nanotecnología con la que ha sido producido; un atril y taburetes de escenario diseñados por Gianluca Pugliese, un artista que trabaja a partir de materiales reciclados; y asientos para invitados que fueron producidos a partir de neumáticos y tablones de madera reciclados.

Los productos, desarrollados por #BuenaHuella, forman parte de un proyecto puesto en marcha por LA RAZÓN y Naturgy, en colaboración con Signus. Los asistentes al evento, recibieron de obsequio unas gafas de sol de parafina hechas de materiales reciclables como ejemplo de sostenibilidad. Además, Signus también mostró diversos productos de joyería, bisutería y calzado que es fabricado partiendo de los neumáticos usados o recauchutados, ofreciendo una segunda vida a este material.

El acto de la tarde fue conducido por Angie Rigueiro, periodista y presentadora de Antena 3 Noticias, quien compartió datos de interés al inicio de la jornada, como el hecho de que, en España, a lo largo de 2021, se recicló el 36% de los residuos, un aumento frente a años anteriores, y con previsiones de alcanzar el 50% en 2025. En lo que respecta a problemas ambientales, la periodista recordó que la geografía española cuenta con 15 parques nacionales y más de 1.500 espacios naturales protegidos que cubren el 30% del territorio. Estos espacios son vitales para la conservación de la biodiversidad y la protección de ecosistemas únicos, para lo que se hace necesaria la contribución de todos.

Francisco Marhuenda en Premios Sostenibilidad David Jar La Razón

La presentadora dio paso al director Francisco Marhuenda, quien compartió una serie de reflexiones. En primer lugar, destacó la importancia que tiene reconocer a todos aquellos que lideran la transición hacia una economía más verde. “En líneas generales, estoy contento con la evolución en sostenibilidad que asume la sociedad española, más allá de las teorías conspirativas que existen. No obstante, hay que intentar que nuestra huella de carbono sea lo más leve posible, para dejar un mundo mejor a las futuras generaciones”.

El director apela a la capacidad inventiva que en el pasado ya ha tenido el ser humano para resolver problemas, haciendo a su vez una llamada a la esperanza de que todo el esfuerzo que sea realizado ahora, dará sus frutos. “Es un esfuerzo colectivo, con lo que debemos pedir ayuda a las Administraciones Públicas para que regulen y hagan su trabajo; también a las grandes compañías para que cumplan con los criterios ESG; y, por último, al esfuerzo individual de las personas. Solo con la suma de todos, lograremos que el planeta mejore”, concluía el director.

A la ceremonia de entrega de premios asistió Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, quien hizo entrega de los galardones junto al director del periódico. Durante su intervención realizada antes de concluir el acto, tuvo palabras de agradecimiento, tanto hacia los premiados, como al diario LA RAZÓN “por abordar esta temática de la forma que lo hacéis y poner luz ante tantas dudas que en ocasiones genera la opinión pública. Nos da impulso a las Administraciones en la responsabilidad que nos toca”.

El consejero alagó el proyecto de modernización puesto en marcha por el Canal de Isabel II, el cual es un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas, afrontando el reto de poder abastecer de agua a más de siete millones de madrileños, con una población que cada año crece en 110.000 personas, garantizando también otros aspectos como la ganadería y la industria de forma sostenible. “Estamos trabajando con todos los municipios para tratar el agua que ya no se utiliza y que tiene una segunda vida, así como para devolverla a nuestros ríos en las mejores condiciones posibles”, puntualizó.

Carlos Novillo interviene en los Premios Sostenibilidad David Jar La Razón

Carlos Novillo finalizaba su intervención mencionando la palabra “equilibrio”, clave para acometer la transición adecuada hacia la sostenibilidad sin necesidad de imponernos fechas imposibles de cumplir. “Desde la Administración tenemos que intentar generar el ecosistema apropiado que os facilite desempeñar la labor que lleváis a cabo en vuestras empresas”, concluía el consejero.

Tras los discursos, llegó la hora de los reconocimientos y la entrega de premios. El primero de la noche recayó en el Canal de Isabel II por el Proyecto de Telelectura y Despliegue Masivo de Contadores Inteligentes con Tecnología Nbiot. Son ya más de medio millón los dispositivos instalados en la Comunidad de Madrid, y llegarán al 100% de los puntos de suministro en 2026, posicionando al Canal a la vanguardia del sector del agua, y fomentando un consumo más eficiente. Recogió la estatuilla Juan Ignacio Zubizarreta, director Comercial del mismo, quien destacó que “con lo que hemos instalado, hemos conseguido ahorrar 4 hectómetros cúbicos de agua, el consumo equivalente a una población de 165.000 habitantes, y el consumo total de agua mineral en España. El Canal ha sido pionero, digitalizador y líder en la implementación de esta tecnología puntera”, destacó.

La compañía Signus recibió el Premio #BuenaHuella a la Empresa que, con su visión, ha Impulsado y Transformado el Modelo de Economía Circular en el Reciclado de Neumáticos Usados. Gabriel Leal, director de la organización, recibió el galardón de manos de Nuria Rodríguez, directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgy. Durante su intervención, Leal expuso que “nacimos hace 20 años y, durante este tiempo, hemos conseguido un destino nuevo para 300 millones de neumáticos, otorgando una segunda vida a un producto que, si se deja en la naturaleza, es intratable, ya que pueden durar mil años”.

El Premio a la sostenibilidad y Transparencia Corporativas recayó en Indra. La compañía destaca como catalizadora de soluciones tecnológicas que contribuyen a reducir las emisiones en sectores tan relevantes como la aviación o el transporte, con un modelo de recursos distribuidos que integra las energías renovables de forma eficiente en el mix energético. Laura Saralegui Gómez, Head of Sustainibility y Carlos Reyero, director de Forestalia, fueron los encargados de recoger el galardón. Saralegui indicó que la sostenibilidad forma parte de la estrategia de Indra, proporcionando soluciones a todos los clientes que estén comprometidos con ella. “Como empresa tractora, queremos impulsar a que nuestros clientes también sean empresas sostenibles, aportando valor a la sociedad en general”.

Agbar es una compañía destacada por su gestión avanzada que lleva a cabo del ciclo integral del agua. La empresa fomenta la sostenibilidad y contribuye a preservar el recurso hídrico esencial para las ciudades, las industrias y la agricultura. Como muestra de las prácticas puestas en marcha para afrontar los retos globales, Agbar recibió el Premio Impulso de Soluciones Basadas en la Naturaleza. Recogió el galardón, Federico Ramos, director de Agbar en Madrid, parte del grupo Veolia, quien destacó que “es un concepto que nos gusta, especialmente ahora que está tan de moda la economía circular. Siempre tratamos de imitar la naturaleza en nuestras soluciones”.

Raúl Moya, Head of Supply Chain de Viatris fue el encargado de recoger el premio concedido a la empresa por La Sostenibilidad en la Cadena de Suministro. Cada año, su cadena de suministro global proporciona medicamentos a mil millones de pacientes de todo el mundo, lo que se traduce en la distribución de más de 80.000 millones de dosis. El directivo puso en valor que Viatris España haya sido reconocida como compañía Lean & Green por reducir la huella de carbono en el transporte un 20% en un período de solo tres años, liderando el reto que supone la distribución diaria de medicamentos.

Acto seguido, Phergal Laboratorios fue premiado por contar con El Mejor Laboratorio de Alta Cosmética Dermofarmacéutica Sostenible. El periódico reconoció su firme compromiso por mantener una actividad sostenible, mejorar sus procesos de producción y reducir la huella de carbono al entregar los productos a sus clientes. Marta González Pérez-Iñigo, PR & Communications tuvo palabras de agradecimiento por el premio recibido y destacó que “llevamos 40 años velando por la salud de las personas y del entorno, además de colaborar con asociaciones y llevar a cabo planes de acción para cuidar del planeta”

En un mundo en el que la economía circular está transformando la industria de la moda, fomentando la reutilización de materiales, Slow Fashion Next fue galardonada con el Premio a la Plataforma que Promueve la Moda Sostenible. Desde el año 2011, Slow Fashion Next trabaja con gran énfasis en la generación de un impacto positivo de la sostenibilidad en la industria de la moda. Gema Gómez, directora y fundadora de la compañía recogió el premio, alertando de que “el consumo masivo de ropa no es sostenible. Tras conocer de primera mano todos los impactos negativos que se producen en fábricas ubicadas en el otro lado del mundo, decidí con pasión ser parte de la solución y no parte del problema.

También los fabricantes de juguetes están adoptando el uso de materiales reciclables en sus nuevas colecciones. Por este motivo, la compañía Fisher-Price, filial de Mattel y pionera con su colección Wood, recibió el Premio al Desarrollo Educativo Sostenible. La compañía desarrolla juguetes utilizando materiales más sostenibles e integrando principios de administración de diseño circular, con entre un 80% y un 95% de plásticos reciclados, y utilizando embalajes con certificación FSC. David Martín, Head of Brand Division de Marco, en representación de la compañía, recogió el galardón destacando que “Fisher-Price nos acompaña en lo que más nos importa, la educación de nuestros hijos y en un marco de sostenibilidad con juguetes que contribuyen a contar con un futuro mejor para ellos”.

Litotúria Packaging, con más de 30 años de trayectoria en el mercado de envases para sectores como el alimentario, cosmético y farmacéutico, recibió el Premio Excelencia en Sostenibilidad y Calidad en la Fabricación de Envases de Cartón. Antonio Moliner, miembro de la Dirección Ejecutiva y de Sostenibilidad de la compañía, agradeció el reconocimiento y destacó que “tenemos diversos sellos acreditativos de sostenibilidad que hemos recibido y seguiremos trabajando aplicando todo nuestro conocimiento y buen hacer para hacer más sostenibles nuestros procesos”.

El último premio de la noche fue concedido a la empresa Aymat Vegan Catering por estar considerado el Mejor Catering Sostenible. Con sus platos veganos, ofrecen una alternativa culinaria ética, sostenible y que gusta por igual a todos los comensales, manteniendo los más altos estándares de calidad y servicio. Su directora Comercial, Cristina González, y Mariano J. López, chef principal de Aymat Vegan Catering, subieron al estrado a recoger el galardón. “Es un honor recibir el premio, pues creemos que la sostenibilidad es una labor, tanto social como empresarial. Por este motivo, desarrollamos una línea de catering que es cien por cien vegana”, concluyó la directora.

Tras las palabras de clausura ofrecidas por Carlos Novillo, se procedió a realizar la tradicional foto de familia, instante en el que todos los premiados subieron de nuevo al escenario para posar juntos con el galardón en mano. De esta forma se puso fin a una nueva edición de los Premios Sostenibilidad y Medioambiente, que destacó por las acciones llevadas, tanto por la organización, como por los patrocinadores del evento, Naturgy y Forestalia. Como despedida, los asistentes pudieron comprobar las exquisiteces que ofrece el catering vegano, el cual fue ofrecido por la empresa premiada Aymat Vegan Catering.