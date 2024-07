Días decisivos en la UE y Francia para la política económica

Son días claves en el Parlamento Europeo, que, mucho me temo, durante la legislatura que está a punto de comenzar va a ser mucho más importante que en las anteriores. Y no solo en lo político, sino también en lo económico. De entrada, se tienen que constituir los grupos parlamentarios. Del lado de los populares y de los socialdemócratas europeos la situación está bastante clara; con los liberales puede haber algunos cambios en su composición. Sumando los eurodiputados de los tres grupos anteriores, estaría garantizada en teoría la estabilidad en los próximos cinco años.

Sin embargo, no hay que olvidar que, en algunos asuntos, como el de la ratificación de Ursula von der Leyen como como presidenta de la Comisión Europea, el voto es secreto y pueden surgir sorpresas. No es lo más probable, pero tampoco es descartable. El lío de verdad está a la derecha de los populares. Ahí andan, de momento, los de Meloni y los de Marine Le Pen, a los que se sumará un nuevo grupo (si es que se remata) encabezado por el partido del primer ministro de Hungría.

Es verdad que todo ese espectro político parece el Ejército de Pacho Villa, pero también es cierto que, si sumasen sus fuerzas, estaríamos hablando del segundo grupo numérico en la Eurocámara por delante de los socialistas. Y aquí llega la pregunta clave: aunque esos partidos no se unan, sí que comparten muchos elementos en las políticas que plantean, especialmente en la económica; por eso no se puede ignorar que están ahí. No obstante, si Von der Leyen hace guiños a estas fuerzas, se van a enfadar los socialdemócratas y los liberales, que hasta ahora encabezaba el galo Macron. Y así llegamos a «lo de Francia».

Hablamos de uno de los Estados miembros fundadores y de una de las primeras economías de la UE. De lo que suceda en las elecciones legislativas del próximo domingo dependerá, no solo el futuro de este país, sino también el rumbo del club comunitario, con importantes derivadas económicas. Puede que la situación política se vuelva ingobernable, con una cohabitación entre Macron y los de Le Pen imposible. Un ejemplo: ¿quién decidirá el nombre del comisario o comisaria de nacionalidad francesa? El representante galo en el Colegio de Comisarios no puede tener competencias menores. Estamos, por lo tanto, repito, ante días decisivos.