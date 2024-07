Díaz advierte a los empresarios de que reformará el despido: "No hace falta despedir"

El fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales contra la regulación española de las indemnizaciones por despido improcedente, que "viola" el artículo 24 de la Carta Social Europea, ha espoleado a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que no ha tardado en advertir a los empresarios de que reformará la legislación al respecto porque "no hace falta despedir".

Díaz ha recordado que la reforma del despido forma parte de los acuerdos de gobierno para adaptar la legislación europea dentro del ordenamiento español. Por tanto, "es un elemento más que va a ser susceptible de reforma" que se abordará en la mesa de diálogo social.

La ministra de Trabajo ha reconocido que los empresarios no contratan a la ciudadanía para despedirla y que el despido en España "no es un problema". "La clave está en que tengamos herramientas ante coyunturas que pueden ser empresariales, de crisis o de sectores de lo que fuere, que acompañemos a esos procesos, pero no es necesario despedir a nadie", ha remarcado en unas declaraciones previas a su visita a la Fundación Laboral de la Construcción recogidas por Europa Press.

UGT ha reclamado hoy que España respete lo que dice el Comité Europeo de Derechos Sociales para que la indemnización por despido improcedente tenga dos requisitos: un carácter disuasorio, para que no merezca la pena al empresario despedir, y un carácter resarcitorio.

Por ello, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado una adaptación a la legislación española de este fallo en el marco del diálogo social que permita dar cumplimiento al mismo. "No hay ningún lugar a dudas de que la sentencia es de carácter vinculante", ha dicho.

