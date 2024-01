Díaz y sindicatos posan hoy para una nueva foto del SMI sin los empresarios

No habrá foto completa del diálogo social. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sólo podrá posar con los secretarios generales de CC OO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en la foto que inmortalizará la última subida unilateral del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5%, hasta los 1.134 euros al mes por catorce pagas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. El acto, en el Ministerio de Trabajo a las 13.00 horas, no contará con los presidentes de las organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, que no se han sumado al acuerdo para la subida de esta renta mínima al haberse obviado dos de sus líneas rojas: la indexación del SMI a la subida de los contratos públicos y el establecimiento de bonificaciones para el sector del campo.

En principio, todo parecía que iba a cerrarse en una subida del 4%, que las patronales veían con buenos ojos al recoger su oferta del 3% más un 1% adicional en función del IPC, y las organizaciones sindicales cedían desde su posición inicial del mínimo del 5%, lo que hacía posible un pacto tripartito con Trabajo, que no se veía desde 2020. Pero unas explosivas declaraciones previas del secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, en las que amenazaba con una subida "más ambiciosa" y se desdeñaba la posibilidad de indexación si no firmaban dinamitaron toda posibilidad de acuerdo y los empresarios se negaron a aceptar el "chantaje" y la "arbitrariedad" de la subida por "no atender a criterios técnicos".

Ayer mismo, a sólo 24 horas de la foto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, volvió a cargar contra el acuerdo y contra Díaz, a la que acusó de haber mentido cuando aseguró que le había pedido una reunión con la ejecutiva de la patronal para negociar directamente la subida del SMI y que tampoco había recibido aún ninguna convocatoria para la nueva mesa de la reforma del subsidio de desempleo. Garamendi tildó estas declaraciones de la ministra como "absolutamente falsas. El Gobierno se comprometió a traernos una oferta, nosotros la habíamos planteado, creo que quedó claro cuál era nuestra posición, nos trajeron su planteamiento y lógicamente tenía que haber una siguiente reunión para plantearle cuál era nuestra conclusión. Pero no hubo nada más".

Asimismo, incidió en que no hubo necesidad de convocar ninguna junta directiva porque "no teníamos que pedir permiso absolutamente a nadie para tomar una decisión". También criticó con dureza la falta de confidencialidad de los negociadores del Gobierno en la mesa de diálogo, por hacer revelaciones internas que, en su opinión, deberían haberse "quedado en la mesa", ya que "lo importante" es que el "diálogo siga fluyendo".

La CEOE tampoco se sumó a las subidas del SMI de 2021 y 2022 acordadas unilateralmente con CC OO y UGT, pero sí pactó con ellos el incremento de 2020, cuando aumentó desde los 900 a los 950 euros mensuales, y han denunciado continuamente que desde 2018, el SMI ha subido un 54%, desde los 735 euros al mes a 1.134 euros en 2024, mientras que "los contratos públicos han subido el 0% y empresarios y autónomos han tenido que asumir eso y los costes de las crisis que hemos tenido".

Asimismo, y tras la denuncia pública del Partido Popular, el Ministerio de Hacienda se ha visto forzada a anunciar que incrementará el mínimo exento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en 2024 por encima del límite que marca el SMI para evitar un impacto excesivo en las retenciones.

La próxima semana puede vivirse un nuevo desencuentro cuando, según aseguran fuentes ministeriales, se iniciará la negociación entre el Ministerio, CC OO, UGT, CEOE y Cepyme para abordar la reforma del subsidio por desempleo -que presentó en solitario Díaz en el Congreso sin contar con los agentes sociales- tras fracasar su aprobación en el último pleno tras sumar Podemos sus votos en contra a PP y Vox. El objetivo a alcanzar por Trabajo es la obligación de cumplir con uno de los hitos contemplados en el Plan de Recuperación y cuya aprobación está ligado a la recepción de otros 10.000 millones de euros del cuarto desembolso de los fondos europeos.