Díaz vuelve a amenazar a los empresarios: "Estoy haciendo un seguimiento diario de las empresas que no están cumpliendo la legalidad" tras la DANA

"Estoy haciendo un seguimiento diario de las empresas que no están cumpliendo la legalidad vigente". Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha vuelto a la carga con sus veladas amenazas a los empresarios enarbolando la bandera de los derechos de los trabajadores para exigir a las empresas que cumplan con la ley y protejan a sus empleados. "La Inspección de Trabajo sabe exactamente qué empresas están cumpliendo y cuáles no", ha reiterado.

La ministra ha insistido en TVE en que el 'escudo laboral' a los afectados por la DANA incluirá la nulidad del despido. "Quiero mandar un mensaje alto y claro a las empresas de que se trata de mantener los puestos de trabajo, no hay que despedir a nadie. El Gobierno de España está desplegando todos los mecanismos necesarios para que esto no se produzca".

Con estos permisos retribuidos -aprobado para los trabajadores afectados por la DANA que no puedan acudir a su puesto de trabajo, Díaz ha provocado un nuevo enfrentamiento con los empresarios ya que ha dejado a sus plantillas sin plazo establecido de días, salvo en el caso del permiso por fallecimiento de un familiar, que se amplía a cinco días a contar desde el sepelio. "Hemos decidido colocar una fecha indeterminada, porque las causas son muy diferentes. Por tanto, no vamos a fijar un plazo, excepto solamente en el caso del permiso por fallecimiento, que ampliamos a cinco días desde el día del sepelio. Es el único plazo que vamos a incorporar. El resto de los permisos, es decir, ausencias justificadas al trabajo, lo van a hacer con carácter indeterminado".

Según ha explicado, ha autorizado no incorporar plazos a estos permisos porque no se puede saber en qué fecha estarán operativas las vías de comunicación, la conectividad de los teléfonos móviles, de los teléfonos fijos o del agua, entre otras circunstancias que pueden impedir a los trabajadores acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar. Estos permisos retribuidos serán, a diferencia de lo ocurrido en pandemia, no recuperables, es decir, que los trabajadores afectados no tendrán que recuperar las horas o días en los que no hayan ido a trabajar.

Esta medida ha indignado de nuevo a los empresarios, que denuncian que se ha tomado de forma unilateral y sin que se haya contado con ellos. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha cargado contra Díaz por anunciar estos permisos cuando "ni siquiera lo ha hablado con los agentes económicos y las empresas afectadas, que están arruinadas". En un tono muy duro, Garamendi ha espetado que "no entiendo que haya gente que aprovecha esto para soltar medidas que ni están pactadas ni se conoce nada. No entendemos que por hacer política se planteen escudos sociales a costa de empresas que están arruinadas".

El presidente de los empresarios españoles ha incidido en que esos permisos retribuidos "podían tener sentido" en la pandemia, pero en este caso "no hay empresas" al haber quedado "arrasadas" por las inundaciones. "Aquí consiste en ayudar como se pueda a toda la gente, a que se puedan reabrir de nuevo las empresas, ayudar a los trabajadores, pero, por favor, que se haga en conjunto, que se trabaje en conjunto y que no demos titulares, que realmente la gente no los necesita, la gente lo que necesita es ayuda, que vean una solidaridad real". Además, le ha recordado que "otra parte del Gobierno sí consulta las medidas a los empresarios".

Pero Díaz ha mantenido su tono y ha exigido a las empresas "que cumplan con la ley y protejan a sus trabajadores" y ha reiterado que el escudo laboral a los afectados que está preparando el Ejecutivo y que se aprobará el lunes en un Consejo de Ministros adelantado incluirá la nulidad del despido. "Quiero mandar un mensaje a las empresas, se trata de mantener los puestos de trabajo, no hay que despedir a nadie. El Gobierno de España está desplegando todos los mecanismos necesarios".