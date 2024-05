Los economistas avisan: se perderán fondos europeos con el actual ritmo de ejecución

La ejecución de los fondos europeos ha vuelto a quedar en entredicho. Y es que, aunque se han asignado 69.528 millones de euros, tan solo se han resuelto 35.191 millones, con una tasa de resolución de convocatorias del 56,4%, según el Gobierno de España. Por ello, dado que la fecha límite para ejecutar las ayudas finaliza en junio de 2026 –salvo algunas excepciones–, los economistas han avisado de que "existe el riesgo de que parte de ellas se pierda". En este sentido aseguran que "atajar este problema debería ser una prioridad, dado el peso que estas ayudas pueden tener para nuestra economía".

Asimismo, el Observatorio Financiero del Consejo General de Economistas compartido este viernes reitera que uno de los mayores problemas de la sociedad actual es la vivienda, dado que existe un déficit de 600.000 casas entre 2022 y 2025, según el Banco de España (BdE). No obstante, los economistas consideran que la eliminación de las "Golden Visa" para poner restricciones a la compra de viviendas por los extranjeros no resuelve el "problema real" del incremento del precio de las viviendas . "Este segmento está dirigido a viviendas de más de 500.000 euros, es decir, del mercado del lujo, y donde está el problema es en el mercado residencial", explican los economistas. Por tanto, esta restricción no impactaría "significativamente" en una bajada generalizada del precio de la vivienda y, en países competidores de nuestro entorno se siguen manteniendo, como Portugal, que tras eliminarlas, las volvió a instaurar con ciertas modificaciones.

PIB en el 1,9% para 2024

El Consejo General de Economistas (CGE) también ha mantenido su previsión de PIB en el 1,9% para 2024, aunque con un "sesgo alcista" dadas las buenas perspectivas para los próximos dos trimestres.

Esta situación se explica debido a la tasa de crecimiento del PIB en el primer trimestre. Y es que la economía española creció el 0,7% hasta marzo respecto al trimestre anterior y se incrementó un 2,4% en tasa interanual. Asimismo, también basan esta previsión en las buenas expectativas de la actividad comercial en España, con la gran aportación del sector servicios a la economía. En este sentido, los economistas auguran un buen comportamiento de los próximos dos trimestres, ahora que comienza la temporada turística y "habiéndose disipado, al menos en parte, la incertidumbre generada en el sector por la sequía de los últimos meses".

Asimismo, la posible bajada de tipos de interés en el mes de junio –al menos de 25 puntos porcentuales–, hace que las expectativas de crecimiento también sean mayores, a expensas de que pueda verse afectada la inflación. En cuanto a los precios, y dada la buena evolución de la tasa de inflación, el CGE ha mantenido su previsión para IPC medio a final de año en el 3%.

En lo que respecta a la tasa de paro, los economistas la han dejado en el 11,5%, ya que destacan el buen comportamiento que ha tenido el empleo este año, sobre todo en el mes de marzo. "El hecho de que la Semana Santa haya comenzado a finales de marzo puede haber contribuido a que se incrementen las contrataciones por el inicio de la campaña turística", aseguran.

En el plano fiscal, el CGE ha mantenido su previsión para el déficit público en el 3,4%, cuatro décimas por encima respecto a la estimación del Ejecutivo (3%); mientras que la tasa de deuda sobre el PIB se ha ido reduciendo hasta finalizar 2024 en el 106,6%, frente al 107,7% en que acabó el año pasado. En este sentido, los economistas han alertado sobre la abultada cifra de la deuda pública, sobre todo por su coste ahora que los tipos de interés se han elevado considerablemente. "Entendemos que, de no reducirse esta cifra, será imposible que nuestro país pueda cumplir con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea que entraron en vigor el pasado día 30 de abril", han advertido.