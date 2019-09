El aplastante peso de las ofertas de empleo que piden FP

Se ha hecho viral que estudiar una carrera universitaria no garantiza un empleo. Llama poderosamente la atención que casi el 30% (27,7%) de los alumnos que finalizaron sus estudios universitarios en 2014, siguiera en 2018 sin trabajo, según un estudio publicado recientemente por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Si bien el informe no analiza la situación personal de este 27,7% que no encontró empleo, señala que «cada vez es más frecuente» que al finalizar los grados se inicien estudios de máster y que eso «podría explicar que los primeros años el número de altas laborales sea menor». Y mientras la desocupación de los universitarios llega al 30%, una cifra manifiestamente menor, un 15,67% de los que optan por estudiar una Formación Profesional (FP) se encuentra en esta situación, según datos del INE correspondientes al segundo trimestre de 2019. Otras estadísticas como las del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) con datos de 2016, sitúan en el 41,33% la tasa de inserción laboral de los alumnos que estudian una FP acreditable.

Que el mercado laboral está dando un giro abrupto en el sentido de lo que buscan las empresas en sus profesionales - más práctica y una formación ajustada a sus necesidades- lo demuestra el hecho de que por primera vez en nueve años las ofertas que requieren un título de Formación Profesional (42%) superan a las que demandan un título universitario (38,5%), según datos de Infoempleo-Adecco. ¿Pero por qué triunfan este tipo de estudios? «Es la distancia más corta para acceder al mercado laboral por la duración de su formación (2 años), porque además ésta es muy especializada, a medida de lo que necesitan las empresas. La orientación es por tanto muy práctica y el contacto con la empresa total», explica Guillem Salvans, senior project manager de la Fundación Berteslmann, fundación que trabaja por la mejora del empleo juvenil.

Enrique Cortés tiene 23 años y ya está trabajando. Estudió una FP Dual en desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Conviene recordar que la FP Dual se implantó hace cinco años en España y es un una formación profesional de grado superior que requiere haber terminado los estudios de bachillerato y cuyas horas de prácticas en la empresa tienen una duración mayor -hasta un total de 2.000 horas frente a las 400 horas de una Formación Profesional normal-. Enrique realizó sus prácticas en Accenture donde trabaja actualmente. «Opté por una FP Dual y no por un grado universitario porque quería estudiar materias que me gustasen. Informática me atraía pero no el temario que ofrecía la Universidad que no iba acorde con mis objetivos. Desde mi experiencia he comprobado que el éxito de la FP está en que la empresa me moldeó de acuerdo a sus necesidades». Enrique está muy satisfecho con la decisión que tomó. «Llevo tiempo trabajando y algunos amigos míos acaban de terminar la carrera y ahora están buscando empleo». Stefanny Galves tiene una FP Dual en gestión de ventas y espacios comerciales. Tiene 21 años y trabaja en OcasiónPlus. «Me pareció difícil superar la PAU y opté por hacer un curso puente para tal vez algún día acceder a la Universidad. No me ha costado encontrar empleo y con la FP creo haber adquirido más experiencia que con un título universitario», explica.