El delirio de alcanzar el propósito profesional

«La clave del éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo». Esta frase de Winston Churchill puede que resuene en la mente de aquellos profesionales que aún no han logrado su propósito profesional en la vida. Aunque sorprenda, un alto porcentaje de trabajadores cree que aún no lo ha alcanzado. Tres de cada cuatro, según un estudio realizado por Adecco entre más de 1.000 personas en activo en España. Solo un 23,4% sí piensa que ha logrado la aspiración que se había fijado a nivel laboral en la vida, mientras que un 25% piensa que no lo va a lograr nunca. La mitad de los profesionales carece de él y otro 40% se ha marcado uno impraticable.

Marta Romo, socia directora de BeUp, cree que no se puede conjugar el propósito profesional sin uno vital. Es la clave para que nuestro trabajo tenga sentido en la vida. «Hay gente que solo busca una motivación profesional y se equivoca. Tenemos que hacer un ejercicio más allá del trabajo y ver cuál es nuestro propósito en la vida. Pero, a veces, asusta y uno no sabe por dónde empezar. Tenemos que mirar más allá de lo que creemos necesitar y analizar qué necesita el mundo. Por ejemplo: cómo está el mercado, la oferta laboral, los potenciales clientes, etc. En definitiva, mi propósito profesional tiene que estar en consonancia con mi vida y el mundo que nos rodea».

Uno se marca retos, desafíos en la vida pero hay que evitar que sean una quimera, algo imposible de realizar. «Hay que huir de los chutes de emociones», dice Romo. «A veces, queremos cambiar todo de manera radical, pero hay que pararse a pensar si es el momento correcto. En tiempos de tribulaciones no hacer mudanza reza el dicho. Puede que profesionalmente no estemos viviendo nuestro mejor momento, pero hay que tener en cuenta que las carreras no son lineales, estáticas. Hoy en día son volátiles». La mayoría de los encuestados por Adecco reconoce que el principal motivo para no lograr sus metas es lo difícil que le resulta salir de su zona de confort. Un 27% confiesa que lo que le frena es la falta de ayuda para saber cómo lograrlo. «Las razones para no conseguirlo son de incoherencia. La determinación es pasión (saber bien qué te apasiona) y perseverancia (nunca darse por vencido», explica Juan Carlos Cubeiro, Head of Talent de ManpowerGroup. «Desgraciadamente el 90% de los profesionales no alcanza su propósito o por ansiedad (un sueño tan desmesurado) o por falta de propósito, de sentido, de reto (aburrimiento)», apunta Cubeiro. Otros encuestados reconocen que les falta formación para poder cumplir ese sueño, por haber elegido en su día un itinerario formativo que no era alentador.

Para los que tengan dudas de cuál es su interés profesional, Ovidio Peñalver, socio director de Isavia, recomienda visualizar los cinco mejores y peores momentos de nuestra vida. «De esa forma podemos ver qué nos hace disfrutar y qué no, qué nos hace vibrar en la vida, y así es más fácil proyectarnos al futuro. Muchas veces nuestro plan profesional no es nuestro, sino de otros».

Si vemos que es impracticable, que nos agobia, que se convierte en una búsqueda permanente, constante, tal vez debamos parar a reflexionar si es que nos estamos boicoteando a nosotros mismos. «Habría que ser intrépido, atraverse, probar. El miedo a lo desconocido se convierte en ocasiones en un aliciente», sentencia Romo.