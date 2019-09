El Gobierno no cumplirá con los objetivos de empleo 2020 de la UE

La recuperación del mercado laboral tras el estallido de la gran crisis no ha alcanzado las expectativas que se había marcado el Ejecutivo español. Y no lo ha hecho ni en materia de empleo ni en formación. Según el último análisis de Asempleo, España no cumplirá los objetivos del proyecto Europa 2020 y, además, tiene uno de los peores resultados entre los miembros de la UE.

Europa 2020 es la estrategia de crecimiento comunitaria para la década 2010-2020, cuya finalidad no es sólo superar la crisis económica, sino también subsanar los defectos del modelo de crecimiento y crear las condiciones propicias para un nuevo modelo productivo. Pues bien, parece que España no ha hecho sus deberes.

El Gobierno – habrá que repartir responsabilidades entre el actual y los anteriores– no ha podido conseguir el cumplimiento de los tres principales objetivos marcados: alcanzar una tasa de empleo del 74% (estamos en el 68,2%), que el porcentaje de abandono escolar sea inferior al 15% (se sitúa en el 17,9%) y que las personas con estudios superiores alcancen el 44% de la población (solo el 42,4% de los españoles de entre 30 y 34 años disponía en 2018 de un título superior).

España es el país con peores resultados dentro de la UE en tasa de empleo y eso se refleja en que ninguna autonomía ha cumplido con el objetivo de ocupación del 74%, siendo La Rioja (73,1%), Madrid (72,9%) y Cataluña (72,9%) las que más se han acercado, evidenciando, una vez más, las diferencias existentes entre el norte y el sur. En lo que respecta al abandono escolar, la tasa se ha reducido en 10 puntos en los últimos 10 años, pero no alcanza el objetivo global, aunque existe un matiz positivo: las mujeres sí han cumplido, ya que su tasa de abandono se sitúa en el 14%. También cumplen en algunas comunidades: Cantabria, País Vasco, Navarra, Asturias, Castilla y León, Galicia y Madrid.

En lo que respecta a la titulación superior, Asempleo destaca que, aunque no ha alcanzado el nivel exigido, la mejora en el nivel de formación ha permitido a España situarse por encima de la media europea (40,7%). El informe concluye que «son necesarias reformas estructurales del mercado de trabajo y del sistema educativo», que no han ido acordes con la recuperación económica de los últimos años.