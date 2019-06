El Ibex sube un 0,56% a la espera del G20

Leve impulso de nuestro selectivo que no llega a recuperar la cota de los 9.200 puntos y cierra la semana prácticamente plano. En general la cautela parece haberse adueñado de los mercados de renta variable, que esperan ansiosos la cumbre del G20. Dicha reunión ha ido perdiendo transcendencia según avanzaba la semana, ya que el posible acuerdo entre China y Estados Unidos se ha ido enfriando y parece que más que un pacto de no agresión, posiblemente se aproximaría a que no se incrementaran los aranceles.

En el plano corporativo destacamos las caídas del sector utilities, que siguen cayendo después del recorte de las tasas de retribución financiera del entorno al 15% que perjudica al sector, aunque dicho dato parece estar ya descontado por el mercado, el sectorial sigue sufriendo las consecuencias de dicha noticia. En la otra cara de la moneda se encuentran las empresas industriales, como es el caso de Ence que en la jornada de hoy sube más de un 3%. Pero la mejor del día ha sido IAG que consigue una rentabilidad por encima del 4,5%, debido principalmente a la confianza de sus bonistas a través de la recompra de convertibles lo que le proporciona una situación de liderazgo dentro de su sector, ante futuras fusiones.