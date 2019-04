El inminente cambio en la revalorización de las pensiones

Eliminar el índice de revalorización de las pensiones es cuestión de tiempo. Los principales partidos políticos coinciden en derogar el sistema actual, vigente desde 2013 y que garantizaba, al menos, una subida del 0,25% cada año, pero establecía la tasa de inflación más un 0,25% como techo. Todas las formaciones también coinciden en mantener el sistema de reparto de estas prestaciones, excepto Vox. El partido de Abascal propone un sistema mixto, por el que la pensión se repartiría equitativamente entre las cuentas individuales de ahorro y el Estado. Por otra parte, Unidos Podemos es el único partido que plantea cambios respecto a la edad de jubilación con su propuesta de permitir el acceso a edades inferiores a los 65 años con más de 35 cotizados. Respecto al cálculo de las pensiones, el PP quiere aumentar progresivamente el número de años hasta alcanzar toda la vida laboral, mientras que Podemos quiere que los años de cómputo sean de libre elección.

En cuanto a la revalorización, PP, PSOE y Podemos coinciden en incrementar las prestaciones con el IPC para mantener el poder adquisitivo de los pensionistas en cualquier situación económica. Sin embargo, la formación de Pablo Casado apuesta por tener en cuenta más indicadores, mientras que Sánchez propone que se liguen al IPC real. Podemos también coincide con los socialistas en que las pensiones que más tienen que aumentar son las mínimas y no contributivas, pero Ciudadanos no quiere centrarse exclusivamente en algunas y promete mantener el poder adquisitivo de todas ellas. En ese sentido, Vox también quiere eliminar el índice de revalorización, pero no cree que deban actualizarse según la tasa de inflación, sino con el coste de la vida.

Por su parte, Rivera y Abascal no se posicionan respecto al factor de sostenibilidad, que ajusta la cuantía de las pensiones a la evolución de la esperanza de vida. El PP quieren mantenerlo, el PSOE prefiere reformarlo con consenso social y Podemos, eliminarlo. Respecto a trabajar y cobrar la pensión, Ciudadanos quiere hacer compatible trabajar y cobrar el 100% de la pensión. El PP piensa en prolongar de forma voluntaria la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación revisando los incentivos para fomentar la permanencia de los trabajadores en activo y promover una mayor compatibilidad entre pensión y salario. El resto de partidos no se han pronunciado al respecto.