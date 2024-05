Enrique Ossorio: “Estar entre empresarios es siempre un aprendizaje”

Se ha celebrado en el salón de actos de LA RAZÓN la tercera edición de los Premios CEO del Año, un evento que congregó a más de un centenar de personas para reconocer la labor y trayectoria de 33 directivos y líderes de empresas. Acudió a la cita Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid, que estuvo acompañado de Francisco Marhuenda, director de LA RAZÓN.

Para inaugurar el acto, Francisco Marhuenda se dirigió a los premiados e invitados con unas palabras de bienvenida, agradeciendo su presencia. “Todos los que hoy reciben este merecido galardón”, dijo, “son fiel reflejo de la economía real”. La empresa se apoya en las personas, verdadera razón de ser de la actividad económica y gracias a estos equipos de profesionales se puede conseguir la eficacia en la actividad profesional, continuó el director.

Francisco Marhuenda terminó sus palabras con una felicitación sincera a todos los premiados, representantes de la excelencia y el liderazgo en cada uno de los sectores de la gala por su esfuerzo y dedicación. Un abanico de sectores muy diverso, algo muy positivo para la sociedad, apuntó Marhuenda, y, en suma, un profundo valor para la sociedad.

Tras la intervención de Francisco Marhuenda, la veterana periodista Marina Castaño dio paso a la entrega de premios, que transcurrió de forma amena y en un agradable ambiente de camaradería y buen tono. Uno a uno, los 33 CEOs premiados en esta tercera edición fueron subiendo al escenario para recoger unos galardones que, si bien fueron recogidos por una persona, son siempre fruto de una conjunción de competencias y habilidades de muchas personas que, gracias a la buena gestión y al liderazgo de sus directivos, logra sacar lo mejor de cada uno para el buen funcionamiento de la empresa y, por ende, de la sociedad.

Los directivos premiados agradecieron poder compartir con tantos colegas una edición que ha reconocido la importante labor de un grupo de empresarios que representan a la excelencia profesional, gestionando las cualidades de sus respectivos equipos. Como apuntaron algunos de los premiados, un CEO solo no va a ningún sitio, y esta es la idea principal que sobrevoló la gala en todas las intervenciones.

Entre los premiados había directivos con una amplísima experiencia, como Xavier Pladevall, con 33 años de trabajo a la espalda, y otros más noveles, como Enrique Cánovas, que dirige una start up. Todos ellos, sin embargo, comparten una idea muy clara, como explicaron varios de ellos. Hoy, comentaban, el centro no es el cliente, sino el trabajador, porque un trabajador motivado y contento es mucho más beneficioso para una empresa y, al final, esa dinámica se verá reconvertida en beneficios materiales. A medida que los premiados recogían sus reconocimientos, una idea quedaba clara en todas las palabras de agradecimiento: el alma de una empresa son las personas, y una empresa sin alma no tiene ninguna razón de ser.

Y, siendo la persona el centro de la empresa, parece lógico pensar que las generaciones futuras también son una de las responsabilidades de las empresas, en cierto modo. Los CEOs premiados lo saben, y hoy una de las principales pretensiones de todos ellos es terminar de avanzar hacia la plena descarbonización en toda su actividad, como uno de sus principales compromisos.

Con todo ello, se puede afirmar que España cuenta con un grandísimo potencial, a la vista de la amplia selección de empresas y sectores galardonadas en esta tercera edición de los Premios CEO del Año de LA RAZÓN. Cuando todos hubieron recibido su merecido reconocimiento, subió al escenario el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, que destacó en su intervención la gran importancia del liderazgo de los directivos de las empresas para la buena marcha de la economía y, en definitiva, de la sociedad.

“Es un orgullo estar en un evento que pone el foco en el mundo empresarial, pieza clave de la sociedad gracias a la generación de empleo y la actividad económica”, comentó Ossorio, que recordó las palabras de un mentor suyo cuando le decía que “cuando estoy con empresarios siempre aprendo”.

“Hoy LA RAZÓN hace visibles historias de esfuerzo, una cualidad tan importante para nuestros jóvenes, pues lo mejor de la vida se consigue con esfuerzo”, apuntó Ossorio. Asimismo, argumentó que la realidad es que “la sociedad madrileña considera muy favorablemente que profesionales como vosotros creen una sociedad más próspera, por mucho que algunas voces se empeñen en intentar demostrar lo contrario”.

“España y Madrid necesitan líderes como vosotros”, concluyó Enrique Ossorio, antes de recibir un sonoro aplauso de los premiados y sus invitados, y en este sentido “es triste encontrar piedras por la excesiva regulación de las instituciones”. En el caso de la Comunidad de Madrid no es así, según explicó Ossorio, pues “desde el año 2003 se aplica una política económica bastante acertada, basada en la bajada de impuestos”. De esta manera, continuó Ossorio, se “genera más actividad económica y más recaudación para ofrecer mejores servicios públicos”. Prueba de ello es que “Madrid es hoy la comunidad autónoma de España que más atrae la inversión, más empleo genera y más recaudación de impuestos gestiona, siendo la comunidad con menores obligaciones fiscales”, concluyó el presidente de la Asamblea de Madrid.

Con estas palabras se cerró el acto, y los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel aderezado por las exquisitas y sabrosas elaboraciones de Barrel Bartenders, Cervezas La Cibeles y Ron Patio Naranjos. Un cóctel en el que pudieron entablarse interesantes conversaciones entre los premiados, que con toda seguridad serán el inicio o continuación de buenas relaciones profesionales y empresariales.

La relación de premiados y sus categorías es la siguiente:

Ricardo Álvarez, CEO de Dia España, Premio CEO del Año en el Sector de la Distribución.

Corinna Graf, CEO de Puerto Portals, Premio CEO del Año como Referente en el Sector de los Puertos Deportivos.

Jesús Maria Arriaga, CEO de Arriaga Asociados, Premio CEO del Año en el Sector Jurídico.

Xavier Pladevall, CEO de Accio Preventiva, Premio CEO del Año por su Modelo de Gestión en la Prevención de Riesgos Laborales.

Marcelo Miranda, CEO de Consolis Tecnyconta, Premio CEO del Año en Construcción Sostenible.

Javier Díaz Cabrera, CEO de MIT School, Premio CEO del Año en el Sector de la Formación.

Juan Carlos Rodríguez Selaya, CEO de Pola Park, Premio CEO del Año por su Gestión Empresarial en Ocio y Entretenimiento.

Jose Luis Nevado, CEO de Grupo Vive, Premio CEO del Año en Construcción Inmobiliaria.

Luis Perez Bermejo, CEO de Radiotrans, Premio CEO del Año en el Sector de las Telecomunicaciones.

Antonio Horrach Moya, Director General de HM Hotels, Premio CEO del Año en el Sector Hotelero.

Marcin Nowak, CEO de Adamed Laboratorios, Premio CEO del Año en el Sector Farmacéutico por su Compromiso con el Bienestar y la Salud.

Alejandro Cano Nieto, CEO de Coarsa, Premio CEO del Año en el Sector de la Construcción Civil.

Enrique Cánovas Solano, CEO de Canembal, Premio CEO del Año al Emprendimiento Empresarial.

Juan-Galo Macià, CEO de Engel & Völkers, Premio CEO del Año en el Sector Inmobiliario de Lujo.

Felix Abanades, CEO de Quabit Construcción, Premio CEO del Año en el Sector de la Construcción Residencial.

Beatriz Gomez Alonso, CEO de Gescable, Premio CEO del Año en la Fabricación de Cables para Telecomunicaciones.

Marc Rodriguez Chuet, CEO de Exertis, Premio CEO del Año en Distribución de Productos y Servicios Tecnológicos.

Javier Martín Borregón, CEO de CT Bell, Premio CEO del Año en Soluciones Tecnológicas para el Sector Hotelero.

Miguel Ángel García, CEO de CIONE Óptica Y Audiología, Premio CEO del Año por su Compromiso con la Innovación en Salud Visual y Auditiva.

Carlos Perez Cuesta, CEO de Fermento Casa Panaderos, Premio CEO del Año por su Firme Compromiso con la Calidad y Fomentar la Elaboración Tradicional en la Industria Panadera.

Francisco José Marcos Maestre, CEO de Teproelec, Premio CEO del Año en Instalaciones Eléctricas.

Manuel Fuertes, CEO de Kiatt, Premio CEO del Año Líder en Inversión de Proyectos Tecnológicos y Científicos de Gran Impacto Social.

Román Rousaud, CEO de CONECTA 2 Energía, Premio CEO del Año en Comercialización de Energía Eléctrica.

Marc Colomer Coves, CEO de Under Armour, Premio CEO del AñoLíder en Equipamiento Deportivo y Fitness.

Olivier Crassous, CEO de Guadalsem, Premio CEO del Año por su Compromiso con el I+D para el Sector Agrícola.

Cristian Gabriel Huerta Galvez, CEO de Atlantic Oil Star, Premio CEO del Año por su Firme Compromiso Sostenible en Suministros Petrolíferos.

Marco Fernández Casanova, CEO de GMM, Premio CEO del Año en el Sector de Maquinaria de Obra Civil y Minería.

Aleix Bujaldón, CEO de Bujaldón, Premio CEO del Año en Seguros de Viajes.

José Francisco Linares Díaz, CEO de Urbantech Titania, Premio CEO del Año por su Trayectoria y Compromiso con la Excelencia, en Soluciones de Ingeniería y Arquitectura en Proyectos de Obra Civil y Edificación.

Ángel Concejo Casas, CEO de AUTOCYL, Premio CEO del Año en Ecommerce de Vehículos.

José Antonio García De Leániz, CEO de Fiabilis Consulting Group, Premio CEO del Año como Partner Internacional en Optimización de Costes Laborales.

Philippe Jiménez Potente, CEO de Grupo IWG, Premio CEO del Año en Soluciones de Coworking.

Manu Robles y Beny Tuñas, CEOs de Beyma Hostelería, Premio CEO del Año en Servicio Integral para Hostelería.