Escrivá echa balones fuera por la purga de su analista jefe en el Banco de España: "Yo estaba encantado con él"

La comparecencia del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ayer en el Congreso de los Diputados a petición de Vox para explicar los motivos de la salida del director general de Economía de la institución, Ángel Gavilán, no ha arrojado más luz de la que hasta ahora se había aportado desde el seno del regulador, tras un episodio marcado por las divergencias entre ambos economistas tras la elaboración del último informa anual de 2024, dirigido por Gavilán y "cocinado" por Escrivá y sus más cercanas colaboradoras, la directora general de Estrategia, Mayte Ledo, y la responsable de Relaciones Institucionales, Eva Valle.

"La dimisión y salida de Ángel Gavilán del Banco de España no tienen nada que ver con el último informe anual, sino que ya anunció su salida antes de esta presentación por una razón muy clara, que quería buscar nuevos horizontes profesionales. Y le entiendo porque yo he cambiado mucho de trabajo en mi vida", aseguró el gobernador del supervisor, que incidió en que su dimisión "no tiene nada que ver" con el informe anual ni con una supuesta mala relación entre ambos. "Yo estoy encantado con el señor Gavilán. Yo no hubiera querido que se hubiera ido".

Escrivá ha permitido a Gavilán que se despida después de la presentación del informe trimestral porque "acaba un ciclo de trabajo y yo le pedí que lo completara" y por eso se despide mañana", aunque no ha perdido la oportunidad de lanzar una carga de profundidad de fondo: "Cuando uno hace el primer informe trimestral, lo hace con ilusión, pero cuando lleva veintitantos años, ya no tanto".

Escrivá ha defendido el proceso abierto para reemplazar a Gavilán para que "se presenten los mejores candidatos para el puesto con la mayor transparencia", ya que será elegido por un panel de "tres economistas de altísimo prestigio. Yo creo que eso es calidad institucional. Cuando uno afronta nuevas situaciones, lo que tiene que hacer es intentar utilizar las mejores prácticas internacionales y eso es lo que estamos intentando hacer siempre". También ha recordado que, con este proceso, la persona que le sustituirá, "por primera vez, no va a ser designado directamente por el gobernador".

La controversia de esta salida se desencadenó cuando tras presentar el Informe Anual se supo que Gavilán había presentado su dimisión. Inmediatamente se relacionó el "cocinado" del informe con su salida, al haberse presentado un análisis económico anual de la situación de la economía y de las políticas económicas del Gobierno más laxo de los habitual, después de los cambios introducidos por Escrivá y su equipo. Sobre el gobernador cayó de nuevo la sombra de su pasado como ministro del Gobierno de Pedro Sánchez entre 2020 y septiembre de 2024 y las acusaciones de ser un apéndice del Gobierno en la institución. Escrivá echó balones fuera e informó en los medios de comunicación que Gavilán le había trasladado hacía un tiempo que veía "agotada" su etapa en el Banco de España y "quería afrontar nuevos retos fuera del banco". Ayer, fue un paso más allá y aseguró que "me hubiera gustado que hubiera seguido".