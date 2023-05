Escrivá no presenta nuevas propuestas a los sindicatos: solo reitera la ampliación de jornada por la tarde

La situación de "conflicto enquistado" en la Seguridad Social, a consecuencia del "abandono y deterioro" de uno de los servicios públicos con mayor demanda de la ciudadanía, según denuncian los sindicatos, ha provocado la convocatoria de movilizaciones y concentraciones, que culminarán con paros todos los viernes, de 10.30 a 11.30 horas, en los centros de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

De momento, el ministro José Luis Escrivá ha pedido "tiempo" a los sindicatos para poder cumplir con los plazos establecidos para el aumento de la plantilla y, de momento, solo ha ofrecido a los funcionarios como novedad en las negociaciones una mejora del incentivo para trabajar fuera de la jornada laboral, que será de seis euros por consulta atendida, según confirmaron a LA RAZÓN fuentes sindicales. Por tanto, la propuesta se ciñe a que los trabajadores tengan que trabajar más horas por la tarde, en horario de 16.00 a 18.00, con el citado incentivo por consulta gestionada en esa franja. "A lo mejor hay que discutir si son seis euros y que tiene que ser mayor el incentivo", apuntó el ministro en declaraciones a Servimedia, quien aseguró defendió que sería una opción "voluntaria" y que con esas características "me cuesta ver dónde está el problema".

En un acto en Albacete, Escrivá ha vuelto a quitarse responsabilidades sobre la situación crítica que vive la Seguridad Social y ha reiterado que el organismo ha sufrido "una avalancha y un aumento enorme" de las gestiones, lo que ha limitado su capacidad de resolución. Pese a ello, sí ha admitido que "no hemos tenido suficiente agilidad para adaptar la estructura de atención en la Seguridad Social a la nueva demanda vía cita previa. Estamos reforzando la plantilla de la Seguridad Social para solucionarlo". Según ha recordado, en el primer semestre del 2023 se van a incorporar 3.200 efectivos. "Los estamos incorporando ya. Se están incorporando en este momento por distintas vías y tienen que ir tomando tracción en su formación y en sus puestos. Por tanto, estamos ya abordando el tema", ha subrayado.

Situación que no comparten las organizaciones sindicales, que han vuelto a reiterar que el nuevo modelo de trabajo "está impidiendo tramitar los expedientes en la medida que les gustaría", lo que provoca "desorganización" y "caos" en la Seguridad Social. "La sensación que tienen los trabajadores es de siniestro total", manifestaron fuentes de CC OO". Los representantes del comité de huelga han explicado que, a la carga de trabajo por la falta de personal, se suma la tarea de formar a los interinos que se incorporan a la plantilla y si no se convoca una oferta de empleo extraordinaria, "llegará un momento en que no habrá nadie que les pueda enseñar", porque en el plazo de cinco años se jubilará un tercio de la plantilla de la Seguridad Social y en 10, dos tercios, y el 82% del personal tiene más de 50 años.

Pero Escrivá sigue en su discurso y hoy ha vuelto a echar la vista atrás y a indicar que el problema no es de ahora, ya que la Seguridad Social perdió entre el año 2011 y 2018 el 23% de sus efectivos. "Estamos hablando de una situación de un déficit extraordinario de efectivos. Estamos reconstruyendo toda esa situación, pero lleva tiempo", ha reconocido. "El servicio se está reforzando con interinos para atender por teléfono, duplicando la cifra hasta los 250 o 300, al tiempo que están en marcha procesos de empleo público con los que se incorporará este año a la Seguridad Social 4.000 personas sobre una plantilla de algo más de 20.000 empleados. "La capacidad de absorber más personal en un año es imposible", enfatizó Escrivá.

Ante esta situación, y ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, los sindicatos CC OO y CSIF han convocado paros todos los viernes de este mes y una huelga el 7 de septiembre para denunciar la falta de efectivos, el envejecimiento de las plantillas, el retraso en la gestión de prestaciones y el "incumplimiento" de leyes y acuerdos en materia de personal. El ministro confió en que habrá un acuerdo con las centrales en estas cuestiones en el marco del Plan Estratégico para la Seguridad Social. Sindicatos y Ministerio siguen hoy negociando para intentar llegar una acuerdo y evitar la huelga.