El esfuerzo para pagar una habitación en un piso compartido se ha disparado un 53% en los últimos cinco años

La alternativa de alquiler más asequible, las habitaciones en pisos compartidos, hace meses que han dejado de estar al alcance de todos los bolsillos. 590 euros (sin gastos incluidos) al mes por una habitación en un piso compartido con otras cuatro personas en el centro de Madrid. En Barcelona la situación es similar. 600 euros, si gastos, por una habitación en un piso de dos en el Barrio de Gracia. Estos son algunos de los anuncios de pisos compartidos disponibles actualmente en el portal inmobiliario Fotocasa. Con estos precios, el español medio dedicó el 23% de su sueldo bruto al pago del alquiler de una habitación en 2024, pues el precio de una habitación en alquiler en España se situó en diciembre en 520 euros al mes (54 euros más que hace un año), mientras que el salario bruto medio registrado alcanzaba los 27.060 euros (815 euros más que en 2023), lo que equivale a 2.255 euros brutos mensuales si se divide en 12 pagas, según el estudio "Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2024" elaborado por Infojobs y Fotocasa.

Este porcentaje de esfuerzo se ha disparado un 53% respecto al de 2019. En concreto, en 2019 el salario destinado a pagar una habitación de alquiler era del 15%, un porcentaje que ha seguido una tendencia ascendente y se acerca cada vez más al 30% máximo que recomiendan los expertos para evitar sobreendeudarse. De hecho, en este cálculo hay que tener en cuenta que en grandes ciudades como Madrid o Barcelona el gasto en alquiler es mayor. También hay que considerar que buena parte de las personas que comparten piso son jóvenes con salarios inferiores a la media.

Evolución del salario destinado al pago de una habitación en alquiler Fotocasa

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, señala que "el porcentaje del salario destinado a compartir vivienda ha aumentado 8 puntos en los últimos cinco años, y todo indica que seguirá creciendo si los precios continúan al alza y los salarios no evolucionan al mismo ritmo". "Compartir piso se ha consolidado como la única alternativa realista para mantenerse por debajo del umbral del 30% de esfuerzo recomendado por organismos como el Banco de España o la OCDE. No obstante, esta fórmula representa una solución temporal que no satisface las necesidades de emancipación, estabilidad ni privacidad de una parte creciente de la población. Según nuestros estudios la media de edad de quien comparte vivienda en estos momentos ya supera los 30 años", añade.

Por su parte, la directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs, Mónica Pérez, indica que "pese al incremento retributivo (3,1% respecto a 2023) y a la recuperación del poder adquisitivo que se observa a nivel general, en este último año las condiciones de acceso a la vivienda no han mejorado y los sueldos no están creciendo al mismo ritmo que los precios del alquiler. Esto conlleva que alquilar, tanto una vivienda entera como una sola habitación, sea cada vez menos asequible y esté marcando las condiciones de vida de buena parte de los ciudadanos".

En el último año, en 13 de las 17 comunidades autónomas analizadas se ha incrementado el dinero destinado a pagar el alquiler de una habitación, mientras que, en dos de ellas, el porcentaje ha disminuido (Navarra y Aragón). En Cataluña, una de las comunidades que destina el mayor porcentaje de su sueldo al pago de una habitación en alquiler, se ha pasado de destinar el 27% del sueldo bruto en 2023, al 28% en 2024, según el estudio de InfoJobs y Fotocasa. En concreto, el precio de una habitación en alquiler cerró 2024 con un incremento anual del 9,3% y situó el precio de diciembre en 636 euros al mes, mientras que el salario bruto medio en Cataluña fue de 26.951 euros (2.246 euros brutos mensuales si lo dividimos en 12 pagas).

Después de Cataluña, las comunidades donde más porcentaje de salario se destina a una habitación son la Comunidad de Madrid (25%, 568 euros), Baleares (25%, 574 euros), País Vasco (24%, 573 euros) y Navarra (20%, 472 euros). Mientras, las regiones donde hay que hacer menor esfuerzo para pagar una habitación son Extremadura (12%, 242 euros), Castilla-La Mancha (13%, 265 euros), Región de Murcia (14%, 309 euros) y Asturias (14%, 315 euros).