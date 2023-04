Los españoles destinan menos del 20% de sus ahorros para su jubilación

Los precios siguen manteniéndose a niveles elevados, presionando los bolsillos de muchas familias en nuestro país y haciendo que, inevitablemente, su poder adquisitivo se vea reducido. Ante este escenario, no es de extrañar que los hogares hayan tenido que tirar de ahorros para hacer frente a la inflación y que guardar algo de dinero para un futuro haya pasado a un segundo plano. Tanto es así, que seis de cada diez españoles reconocen destinar menos del 16,6% de sus ahorros para su jubilación, tal y como recoge el Financial Wellness Index (FWI), elaborado por Advantere School of Management para el banco online N26 para determinar el bienestar financiero de la sociedad española.

Por tanto, el colchón económico de los españoles estaría por debajo del 20% recomendado para tener una jubilación "sin sobresaltos". No obstante, las personas nacidas entre 1957 y hasta 1977 –conocidos como "baby boomers"– son quienes más dinero reservan para cuando se retiren del mercado laboral. En cambio, los hombres entre 27 y 42 años empleados a tiempo completo, residentes en localidades por encima de los 20.000 habitantes, son los que dedican una menor cuantía para la jubilación. Por tanto, el estudio revela una corrección entre cuanto mayor es la edad, más incrementa el ahorro.

Asimismo, nueve de cada diez admite tener dificultades para afrontar el pago de las facturas y compromisos de crédito debido a la inestabilidad de su fuente de ingresos, ya que dos de cada tres la consideran "poco fiable". El 62% además asegura que se quedan sin dinero a final de mes hasta tres veces al año para cubrir bienes de primera necesidad como los suministros básicos, sobre todo en el caso de los hombres.

En el caso de que surja un imprevisto que suponga los ingresos de un mes, el 85% de los españoles necesitaría pedir dinero prestado o hacer uso de la tarjeta de crédito para asumirlo. En este sentido, cuatro de cada diez tiene una cantidad equivalente igual o inferior a dos sueles mensuales ahorrados y disponibles.

Así es como puede alcanzar el bienestar financiero

Desde el banco online N26 recuerdan a los españoles la importancia de fijar unos objetivos de ahorro que les ayuden a tomar decisiones financieras eficientes y estar prevenidos ante las futuras problemáticas que puedan surgir. No obstante, tan solo el 30% de los españoles tienen metas de ahorro para cubrir emergencias o incluso la jubilación, por lo que aún queda mucho trabajo por delante.

Ante este escenario, el banco online contar con un plan de ahorro como el método 50/20/30 para gestionar nuestras finanzas de manera eficaz. Esta regla presupuestaria consiste en dividir los ingresos netos en tres partes: el 50% irá destinado al pago de gastos básicos como el alquiler, los suministros o la cesta de la compra; el 30% se debe destinar al ocio o aquellos gastos no esenciales como irse de compras o a cenar fuera; mientras que el 20% restante deberá ahorrarse para poder contar con un colchón de emergencia y hacer frente a cualquier tipo de imprevisto.