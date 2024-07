Los españoles, más asustados por el cambio climático que hace un año

Cada año, con la subida de las temperaturas en la época estival, vuelve a resurgir el debate alrededor del cambio climático y su repercusión tanto en el medio ambiente como en el día a día de la sociedad. En este sentido, la población española es plenamente consciente del impacto que tendrá a largo plazo. De hecho, el 50% de los españoles se siente más preocupado por este fenómeno que hace un año. Destaca sobre todo la inquietud entre la generación Z (aquellas personas nacidas desde mediados o finales de la década de 1990), tal y como se extrae del informe «El consumidor sostenible del 2034 en España» de Neture Impact, la consultora de impacto positivo de VML.

Se trata de un escenario innegable y de un aspecto crítico de nuestra imagen del futuro que evoluciona a gran velocidad. Y es que el 66% de la población española considera que el clima de la Tierra se está transformando de forma acelerada. En este sentido, según la ONU, hay un 80% de probabilidades de que el planeta continúe calentándose los próximos cinco años por encima de los 1,5 grados. Por lo tanto, no es de extrañar que el cambio climático se encuentre en la tercera posición del ranking de preocupaciones ciudadanas en el largo plazo, imponiéndose a cuestiones de mayor actualidad como la Inteligencia Artificial, según se desprende del informe.

Son de nuevo los jóvenes de la Generación Z los más concienciados con el cambio climático, situándose en el top 2 de sus preocupaciones. Por el contrario, la generación anterior, los conocidos como millennials (nacidos entre 1980 y 1990), es la menos preocupada por el cambio climático. Aunque son los más conscientes de que su vida empeorará a causa del cambio climático, su falta de certidumbre sobre las posibilidades de acceso a una vivienda y sobre la calidad del empleo hacen que su preocupación sobre este asunto sea algo menor.

Por otro lado, más de la mitad de los españoles cree que el cambio climático empeorará su vida. Concretamente, la falta de agua es lo que más inquieta a la ciudadanía si piensa en la crisis climática (58%), seguida de la exposición a fenómenos meteorológicos extremos (39%).

Otras políticas

Ante este contexto, los españoles están comprometidos con paliar el calentamiento del planeta, ya que creen que una evolución en el estilo de vida permitirá mitigar los efectos del cambio climático (41%). Entre las acciones que se plantean están la de minimizar los productos de un solo uso y apostar por alternativas reutilizables, optar por alimentos locales producidos de manera sostenible o apoyar marcas y empresas que adopten prácticas responsables con el medio ambiente.

Con respecto a la movilidad, el aumento del uso del transporte público parece ser la pauta comportamental que más disposición genera para reducir la huella de carbono –siendo muy probable y probable que lo hagan (99%)–, seguido de viajar menos y hacer mayor uso de otras opciones de multimovilidad como las bicicletas y el car sharing.

Por su parte, en el hogar, los españoles prefieren reducir su consumo de energía – siendo muy probable y probable que lo hagan (96%)–, así como mejorar el aislamiento térmico de la vivienda, por encima de instalar paneles solares en su domicilio.

No obstante, a pesar de los esfuerzos que puedan llegar de la sociedad, los españoles perciben a las Administraciones Públicas (57%) y a los científicos y tecnólogos (54%) como los principales propulsores de la reversión de la crisis climática. De hecho, un 59% considera que los gobiernos no están dando los pasos adecuados en la lucha contra la emergencia climática, mientras que un 57% asegura que las empresas son las principales responsables del calentamiento global. Por otro lado, las mujeres (55%) han incrementado su preocupación por el cambio climático once puntos más que los hombres (44%).

Por último, el negacionismo climático sigue siendo una postura minoritaria en nuestro país. Solo el 10% niega que el clima de la Tierra se está transformando de forma acelerada, mientras que el 13% niega que el cambio climático esté causado fundamentalmente por los humanos.