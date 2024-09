Los españoles realizaron 45,1 millones de viajes en el segundo trimestre y gastaron casi 14.000 millones de euros

Viajar no es negociable, y es que, las personas en nuestro país aprovechan cualquier mínima oportunidad para descubrir rincones desconocidos y vivir nuevas experiencias. No obstante, el encarecimiento de la vida ha hecho mella en los bolsillos de algunos ciudadanos, los cuáles han tenido que limitar sus vacaciones para no ir con el agua al cuello durante el año. Los residentes en España realizaron 45,1 millones de viajes en el segundo trimestre del año, un 6,9% menos que en el mismo periodo de 2023; sin embargo, el gasto se elevó un 3,9%, superando los 13.858 millones de euros. Así lo muestran los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes (Familitur) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las principales comunidades autónomas de destino de los viajes realizados por españoles entre abril y junio fueron Andalucía (16,6% del total), Cataluña (14,2%) y la Comunidad Valenciana (10,4%).

Los españoles viajaron menos en el segundo trimestre del año aunque gastaron más en parte debido al incremento de los viajes al extranjero. De los más de 45 millones de viajes, casi 40,5 millones tuvieron lugar en el territorio nacional (un 8,3% menos que en el mismo periodo de 2023), mientras que los viajes al extranjero se elevaron un 7,8% hasta los 4,6 millones.

La duración media de las pernoctaciones se situó en unos 3,3 días, en el caso de los viajes nacionales fue de 2,9 días mientras que en los viajes al extranjero se dedicaron unos 6,2 días de media.

Los viajes de ocio, recreo y vacaciones descendieron un 4,9% en el segundo trimestre; las visitas a familiares o amigos se redujeron un 12,3%; y los viajes realizados por negocios y otros motivos profesionales también disminuyeron un 10,6%.

Por tipo de alojamiento, los viajes con destino interno en los que los residentes acudieron a viviendas de familiares o amigos descendieron un 20,4%. En los viajes al extranjero, el alojamiento en hoteles creció un 13,9%.

Los madrileños, los más viajeros de España

Los viajes realizados por los residentes en la Comunidad de Madrid supusieron el 18,4% del total, colocando alos madrileños como los más viajeros de nuestro país. Por detrás se situaron Cataluña y Andalucía, con un 17,9% y un 14,6%, respectivamente.

Eliminando el efecto del tamaño de cada comunidad, los más viajeros fueron los residentes en Comunidad de Madrid (1.188 viajes por cada 1.000 habitantes), País Vasco (1.119) y Aragón (1.106).

El gasto aumenta un 4%

El gasto total de los viajes del segundo trimestre fue de 13.858,4 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,9% respecto al mismo periodo de 2023. En los viajes con destino nacional el gasto total bajó un 0,6%, mientras que en los realizados al extranjero subió un 14,6%.

Por su parte, el gasto medio diario fue de 94 euros de media. En el caso de los viajes con destino interno el gasto fue de 79 euros mientras que en los viajes al exterior los españoles gastaron de media unos 158 euros al día.

Por partidas de gasto, el mayor en los viajes internos fue el realizado en alojamiento, unos 2.504 millones de euros (el 26,9% del total) y un aumento anual del 1,4%. En los viajes al extranjero, el mayor gasto fue en transporte, unos 1.433 millones de euros, el 31,5% del total y un incremento del 11%.

Analizando por destino, los gastos medios diarios más altos se registraron en los viajes a las Islas Baleares (112 euros), País Vasco (108 euros) y Comunidad de Madrid (105 euros). En cambio, los españoles gastaron menos por día en Extremadura y Castilla y León (ambos con 61 euros), y Castilla-La Mancha (63 euros).

Por origen, los mayores gastos medios diarios los realizaron los residentes en Canarias (110 euros), Comunidad Foral de Navarra (105) e Islas Baleares (103). Y los menores en Aragón y Castilla y León (ambos 83 euros), y Cantabria (84).