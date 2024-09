Esta es la pensión mínima de jubilación en 2024

Más de seis millones de personas en nuestro país reciben una pensión de jubilación por parte de la Seguridad Social. Esta prestación económica "trata de sustituir las rentas del trabajo por una pensión vitalicia, única e imprescriptible, cuando el trabajador a causa de la edad cesa total o parcialmente en su actividad laboral", tal y como explican desde la Seguridad Social.

La pensión media de jubilación fue de 1.444,27 euros en agosto, sin embargo, no todos los pensionistas tienen la suerte de recibir una prestación tan elevada en su cuenta mes a mes, sino que algunos recibirán la mínima, es decir, la prestación más baja que abona el sistema público de la Seguridad Social a quienes se jubilan.

En 2024, la pensión mínima contributiva asciende a 11.552,80 euros al año, para quienes hayan cumplido los 65 años y no tengan cónyuge. De esta forma, los beneficiarios recibirán una pensión mensual de 825,20 euros por 14 pagas.

Esta podrá ser aún menor para aquellos pensionistas menores de 65 que no tengan cónyuge, ya que cobrarán un total de 722 euros al mes, es decir, 10.808 euros anuales.

Sin embargo, si el pensionista tiene al cónyuge a cargo, la prestación mínima ascenderá a 1.033,30 euros al mes –14.466,20 euros anuales–; mientras que si este no depende de él, la pensión mínima se reducirá a 783,30 euros mensuales –10.966,20 al año–.

Para poder acceder a esta prestación será necesario que los beneficiarios cumplan una serie de requisitos establecidos de edad, período mínimo de cotización y hecho causante.

15 son los años que se deben de haber cotizado a la Seguridad Social para generar el derecho a una pensión contributiva y, con este mínimo, se tiene derecho a percibir el 50% de esta prestación. "La pensión más baja para este supuesto es la pensión mínima de jubilación contributiva, 11.552,80 euros anuales que se cobran en 14 pagas de 825,20 euros cada una", explican desde el blog de Banco Santander.

En el caso de que una persona solicite la jubilación antes de cumplir los 65 años, haya cotizado solo 15 años y las bases de cotización hayan sido las más bajas, la pensión que recibirá no será superior a los 772 euros al mes.

¿Existe una pensión mínima de jubilación no contributiva?

La pensión mínima también existe en el caso de la jubilación no contributiva que asegura "a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva", asegura el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

En 2024, la cuantía anual íntegra de las pensiones no contributivas de jubilación es de 7.250,60 euros anuales, es decir, 517,90 euros al mes en 14 pagas. No obstante, esta cuantía dependerá de las rentas del solicitante y de las de su unidad de convivencia, por lo que el Imserso podrá conceder una prestación menor. La entidad bancaria señala que "el mínimo, en todo caso, equivale al 25% de la pensión no contributiva, es decir, 1.812,65 euros al año".

Para cobrar esta prestación de jubilación también será necesario cumplir una serie de requisitos de edad –tener 65 años o más–, residencia – residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud– y carecer de ingresos suficientes.