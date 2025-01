Esto es lo que te descontarán de la nómina en 2025, según tu sueldo

La Agencia Tributaria, el organismo público liderado por la ministra María Jesús Montero, ha anunciado el calendario de la Campaña de la declaración de la Renta en 2025, cuyo inicio está previsto para el 2 de abril, en declaraciones realizadas a través de internet, e irá hasta el 30 de junio.

Con ella, se deberán presentar las correspondientes declaraciones sobre el ejercicio de 2024. Dependiendo de las retenciones que se han ido aplicando a tu nómina como trabajador o trabajadora a lo largo del año, la Agencia Tributaria marcará si tu resultado te ‘sale’ a devolver o a pagar.

Este importe depende del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuyas retenciones son variables y dependen del salario del trabajador y de sus circunstancias personales, dado que es un impuesto progresivo. En otras palabras, cuánto más se gane, mayor es la retención que se debe aplicar.

Todos los trabajadores que superen los 15.876 euros deberán presentar la declaración de la renta de 2024. En el caso de haber tenido un único pagador, el mínimo para tener que presentar el ejercicio será de 22.000 euros. Una de las nuevas medidas es que este año, incluso aquellos que cobren prestación por desempleo deberán presentar la declaración de la renta.

Además, sobre este último apartado, el Gobierno aprobó que a partir del 1 de enero de 2025 (por lo que esta medida no se aplicará hasta el próximo ejercicio de la declaración de la renta) se incrementará de 1.500 a 2.500 euros el límite de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo pagador. Es decir, que quienes no superen los 22.000 euros anuales y cuenten con más de un pagador, no estarán obligados a declarar, siempre que los ingresos procedentes del segundo, o cualquiera de los restantes, pagadores no superen los 2.500 euros.

¿Cuánto te corresponde pagar de IRPF?

La retención del IRPF se obtiene a partir del sueldo bruto que como trabajador recibas. Esta se divide en dos: por una parte, el porcentaje de retención a nivel estatal, cuya recaudación va directamente al Estado; y el porcentaje de retención del IRPF a nivel autonómico, cuya recaudación está destinada a las autonomías.

De esta manera, una vez llegado el momento de declarar los ingresos ante la Agencia Tributaria, y en base a la retención del IRPF que se ha aplicado en tu nómina, el resultado puede salir a pagar, el trabajador estará obligado a abonar la parte restante de los impuestos que le corresponden, ya que la retención del IRPF aplicada habrá sido inferior a lo estipulado; o a devolver: la retención del IRPF habrá sido superior a lo que le corresponde al trabajador, por lo que recibirá una determinada cantidad de dinero por parte de la Agencia Tributaria.

Hay un total de seis tramos del IRPF, los cuales se determinan en función de los ingresos anuales, es decir, de nuestro salario. Así, la retención del IRPF para 2025, en cada tramo, es la siguiente:

En ingresos brutos anuales de hasta 12.450€: un 19% de retención (9,5% estatal y 9,5% autonómico), hasta 2.365 euros.

un 19% de retención (9,5% estatal y 9,5% autonómico), hasta 2.365 euros. En ingresos brutos anuales de 12.451 a 20.200€: un 24% de retención (12% estatal y 12% autonómico), desde 2.988 hasta 4.848 euros.

un 24% de retención (12% estatal y 12% autonómico), desde 2.988 hasta 4.848 euros. En ingresos brutos anuales de 20.201 a 35.200€: un 30% de retención (15% estatal y 15% autonómico), desde 6.060 hasta 10.560 euros.

un 30% de retención (15% estatal y 15% autonómico), desde 6.060 hasta 10.560 euros. En ingresos brutos anuales de 35.201 a 60.000€: un 37% de retención (18,5% estatal y 18,5% autonómico), desde 13.024 hasta 22.200 euros.

un 37% de retención (18,5% estatal y 18,5% autonómico), desde 13.024 hasta 22.200 euros. En ingresos brutos anuales de 60.001 a 300.000€: un 45% de retención (22,5% estatal y 22,5% autonómico), desde 27.000 hasta 19.190 euros.

un 45% de retención (22,5% estatal y 22,5% autonómico), desde 27.000 hasta 19.190 euros. En ingresos brutos anuales superiores a 300.001€: un 47% de retención (24,5% estatal y 22,5% autonómico), a partir de 141.000 euros.

Cabe mencionar que en el tipo autonómico se aplica únicamente a aquellos trabajadores que no residen en España. En el caso de sí lo hicieran, se ha de sustituir por el que exista en la comunidad autónoma de residencia.

La subida del SMI, clave para tomar una decisión sobre el IRPF

Por otro lado, según han informado fuentes del Ministerio de Hacienda a Europa Press, la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2025, cuyo planteamiento está previsto en el Congreso de los Diputados durante esta semana, será fundamental para estudiar si tributa o no en el Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF). El año pasado, se hicieron ajustes para que el SMI estuviera exento de tener que tributar.