Estos son los destinos más baratos del Imserso para la temporada 2024-2025

El plazo para presentar solicitudes para participar en las escapadas del Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) para la temporada 2024-2025 ya ha comenzado y se extenderá hasta el próximo 22 de julio. Este programa gubernamental subvenciona viajes asequibles y de calidad para pensionistas y jubilados, ofreciendo una gran variedad de destinos en toda España.

Los viajes incluyen alojamiento en régimen de pensión completa, transporte de ida y vuelta, seguro colectivo, programas de animación sociocultural, y mucho más, todo a un precio muy competitivo gracias a la subvención estatal. Sin embargo, estos viajes no son completamente gratuitos, ya que los participantes deben asumir una parte del costo. Dado que no todos los destinos ofrecen las mismas actividades ni servicios, los precios pueden variar. Por lo tanto, es fundamental revisar detenidamente las opciones disponibles y elegir aquellas que mejor se adapten a las necesidades y preferencias de cada persona.

Los turistas eligen Benalmádena como destino de vacaciones por sus 20 kilómetros de litoral con 12 playas de todo tipo Dreamstime La Razón

Cuáles son los destinos más baratos del Imserso

Para participar en el programa, solo necesitarán presentar su solicitud aquellas personas que no hayan participado en ningún viaje organizado por el IMSERSO anteriormente. Si ya has participado en algún viaje del IMSERSO en el pasado, no necesitas presentar una nueva solicitud, porque el IMSERSO te enviará una carta de renovación con todos los detalles necesarios para inscribirte en los nuevos viajes de la temporada. Si esta es la primera vez que te interesas por alguno de estos viajes, recuerda que la fecha límite para inscribirse es el lunes, 22 de julio.

En el formulario que todos los interesados en alguno de los viajes ofertados deberán completar, tendrán la oportunidad de seleccionar cuáles son las opciones que más les interesan, priorizando destinos y fechas según sus preferencias. En total, los viajes del IMSERSO incorporan las 52 provincias de España, con 10 circuitos culturales y 19 rutas de naturaleza. Estos son los precios para cada destino

Zona costera peninsular

Las estancias en las costas de Andalucía, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana son una excelente opción para aquellos que buscan disfrutar del sol y la playa. El programa IMSERSO ofrece estos destinos a precios muy accesibles. Si se opta por incluir el transporte, el costo es de 290,06 euros para un viaje de 10 días (9 noches) y 228,93 euros para un viaje de 8 días (7 noches). Para aquellos que prefieren organizar su propio transporte, el costo se reduce a 253,65 euros para 10 días (9 noches) y 210,72 euros para 8 días (7 noches). Estos precios incluyen alojamiento en régimen de pensión completa, lo que significa que las comidas están incluidas, además de otros servicios como el seguro colectivo y los programas de animación sociocultural.

Zona costera insular

Para quienes prefieren el encanto de las islas, el programa IMSERSO también ofrece estancias en las Islas Baleares y Canarias. En las Islas Baleares, los precios con transporte incluido son de 331,49 euros por 10 días (9 noches) y 267,66 euros por 8 días (7 noches). Si se opta por no incluir el transporte, los precios son de 253,77 euros por 10 días (9 noches) y 210,47 euros por 8 días (7 noches). Las Islas Canarias son el destino más caro del programa, con precios de 435,95 euros por 10 días (9 noches) y 355,30 euros por 8 días (7 noches) si se incluye el transporte. Sin transporte, el costo es de 253,65 euros por 10 días (9 noches) y 210,39 euros por 8 días (7 noches). Estos precios también incluyen alojamiento en régimen de pensión completa y otros servicios adicionales.

Turismo de escapada

El programa IMSERSO también ofrece varias opciones para aquellos que prefieren explorar el interior de España. Los circuitos culturales de 6 días (5 noches) tienen un costo de 293,16 euros, mientras que el turismo de naturaleza de 5 días (4 noches) cuesta 286,82 euros. Para visitas más cortas, se ofrecen estancias en capitales de provincia de 4 días (3 noches) por 124,68 euros y visitas a Ceuta y Melilla de 5 días (4 noches) por 286,82 euros. Estos viajes permiten a los participantes descubrir la rica historia y cultura de España, así como disfrutar de su variado paisaje natural.

Benidorm en el verano post Covid con poco turismo y las playas vacías Gonzalo Pérez La Razón

Las capitales de provincia, las más económicas

Como el lector habrá podido advertir, los viajes más económicos ofrecidos por el Programa de Turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) son aquellos que incluyen estancias en capitales de provincia durante cuatro días y tres noches, con un costo total de 124,68 euros. Sin embargo, al calcular el costo diario, este viaje resulta un poco más costoso, ya que el precio por día asciende a 31,17 euros.

En comparación, los viajes a las costas de Andalucía, Cataluña, Murcia o la Comunidad Valenciana resultan más económicos cuando se analiza el costo por día. Si se opta por incluir el transporte organizado por el IMSERSO, el costo diario de estos viajes es de 28,62 euros. Por otro lado, si los participantes prefieren organizar su propio transporte, el costo diario se reduce aún más, llegando a ser de 26,34 euros por día.

Es importante destacar que el viaje más costoso en términos de precio diario es el paquete de cinco días y cuatro noches a Ceuta y Melilla, cuyo costo diario es de 57,36 euros. Y como mencionábamos anteriormente, el paquete más caro del programa es a las Islas Canarias, con precios de 435,95 euros por 10 días y 9 noches si se incluye el transporte.