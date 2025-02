Estos son los pensionistas que tendrán que presentar sus ingresos antes del 31 de marzo si no quieren perder su pensión

Si actualmente estás cobrando en España una pensión no contributiva por jubilación o invalidez, debes saber que estás obligado a presentar tu declaración anual de ingresos y rentas antes del próximo lunes 31 de marzo. De no hacerlo antes de la fecha indicada, la Seguridad Social suspenderá el pago de tu pensión hasta que consigas acreditar que cumples con los límites de ingresos anuales permitidos por ley. Las pensiones no contributivas son prestaciones económicas que el Estado entrega a los ciudadanos que carecen de recursos suficientes para su subsistencia.

Los ciudadanos pueden beneficiarse de estas ayudas a pesar de no haber cotizado nunca en España, o de no haberlo hecho durante el tiempo suficiente para solicitar una prestación contributiva. La ley establece que las personas beneficiarias de pensión en su modalidad no contributiva “están obligadas a presentar en el primer trimestre del año una declaración de los ingresos o rentas computables de la respectiva unidad económica de convivencia”. Este documento debe incluir los gastos “referidos al año inmediatamente anterior, así como las posibles variaciones y previsiones relativas al año en curso”, tal y como recoge el artículo 372 del Real Decreto Legislativo 8/2015.

¿Cómo se calcula la pensión de jubilación a partir de 2024? Agencia AP

La Seguridad Social pretende garantizar que los ciudadanos que se están beneficiando actualmente de una pensión no contributiva, se encuentran realmente en la necesidad de hacerlo. Gracias a esta declaración anual de ingresos y rentas, la Seguridad Social podrá comprobar que las personas que están accediendo actualmente a este tipo de ayudas no superan los límites de ingresos anuales permitidos por ley.

¿Cuál es el límite de ingresos anuales permitido para cobrar una pensión no contributiva en 2025?

La Ley de Presupuestos Generales del Estado es la responsable de determinar cada año la cuantía anual de las pensiones no contributivas que afectan a millones de ciudadanos en España. El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de enero una revalorización del 6,9% para las pensiones de carácter no contributivo de cara a este año. Con carácter general, la cuantía de las pensiones no contributivas se fijó en los 7.905,80 euros al año para 2025. Esto afectará tanto a las pensiones de jubilación como a las de invalidez.

Existen varios métodos para darle un empujón a las pensiones de jubilación de los trabajadores larazon

La cuantía individual para cada pensionista se determina a partir del citado importe íntegro y del número de beneficiarios de pensión no contributiva integrados en la misma unidad económica de convivencia. Gracias a esta ayuda, estos pensionistas podrán percibir de forma general, una ayuda de 568,70 euros mensuales repartidos en catorce pagas. Además de no superar el citado umbral de ingresos anuales, los ciudadanos deben cumplir con una serie de requisitos específicos para optar a cobrar una pensión no contributiva por jubilación o invalidez en España.

Los requisitos para cobrar una pensión no contributiva en España por jubilación o invalidez

Para poder disfrutar en España de las ayudas que el Estado reserva para las pensiones no contributivas, los ciudadanos deberán cumplir con una serie de requisitos. Para cobrar las pensiones no contributivas tanto de jubilación como de invalidez, los solicitantes deberán demostrar que sus ingresos son inferiores al citado límite anual; aunque cada una de ellas cuenta además con una serie de requisitos más específicos.

Las pensiones dependen de la Seguridad Social Cristina Bejarano La Razón

Para poder disfrutar de una pensión no contributiva de jubilación, los solicitantes deben tener al menos 65 años en el momento de la solicitud. Además, deben haber residido legalmente en España durante diez años, entre los 16 años y la fecha de devengo de la pensión, de los cuales dos años tienen que ser consecutivos y anteriores a la solicitud de la misma.

