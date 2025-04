La exposición de las empresas exportadoras españolas a los aranceles, «moderada» pero «imprevisible»

Expertos y analistas consideran que la economía española tiene una menor dependencia de Estados Unidos que el resto de las economías de la eurozona, por lo que debería asumir un impacto menor por la guerra comercial, y lo cifran entre el 4-5% de las exportaciones nacionales, centradas en su mayoría en medianas empresas, porque en el caso de las grandes corporaciones su exposición es muy reducida, al tener una mayor implantación industrial y operativa en Estados Unidos.

En este escenario de endurecimiento de las políticas proteccionistas, Acerinox, Iberdrola, Ferrovial, Europastry o ACS pueden sortear en mayor o menor medida los efectos de las tensiones internacionales gracias a su capacidad productiva local y a una cadena de suministro más integrada en el mercado estadounidense, que combinan igualmente con presencia en otros mercados.

En el caso de Acerinox, su situación es particular, ya que su filial North American Stainless (NAS), ubicada en Kentucky, es la mayor planta de acero inoxidable integrada de Estados Unidos y podría verse beneficiada por los aranceles al acero procedente de China o Latinoamérica, como ya ocurrió durante el primer mandato de Trump, en 2018. Iberdrola tiene una exposición muy baja al impacto de los aranceles, ya que su actividad en el país se basa en servicios regulados, no en comercio de bienes. En el caso de las empresas de infraestructuras, el impacto directo de los aranceles será contenido, aunque no pierdan de vista la incertidumbre política. En el caso de ACS y Ferrovial, ambas tienen una presencia fuerte y consolidada operando en construcción o infraestructuras civiles y no exportan productos físicos desde España.

La patronal AMEC –que agrupa a las principales compañías españolas del ámbito de la industria exportadora– prevé mantener este año el nivel de sus envíos a EE UU, que es del 10,6%, pese a los aranceles. Incluso tres de cada cuatro compañías vaticinan un aumento de sus ventas globales, según una encuesta interna. Su director general, Joan Tristany, reconoció ayer que las tarifas impuestas por el mandatario estadounidense «limitarán un posible crecimiento» de sus negocios en ese mercado, pero que la situación es «menos pesimista y apocalíptica de lo que podemos oír a pie de calle». Tristany ha situado el «mayor peligro» en la «imprevisibilidad del escenario económico futuro» y no tanto en los aranceles. Por ello, pidió «prudencia» y enmarcó la propuesta de la Unión Europea de pactar aranceles cero mutuos con EE UU para los bienes industriales en «el buen camino».

Las previsiones de las exportaciones previstas para este año también son positivas para el sector: un 67 % de las compañías pronostican un incremento de las ventas y solo el 8 % un retroceso. La previsión del aumento total de las exportaciones es de cerca del 11,5 %, con la India, Italia y Marruecos como mercados de especial interés, entre otros. eso sí, pese a las buenas perspectivas, el 77 % de las compañías opina que «mantener la competitividad de los precios» será el principal reto empresarial de este 2025. Para el 57%, la incertidumbre en los mercados es la principal dificultad, seguida de los problemas para encontrar socios comerciales (46%) y nuevos clientes (36%).

Por otra parte, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) considera que el impacto de los nuevos aranceles será «relativamente moderado» en el caso español, dado que las exportaciones a Estados Unidos ascendieron a 18.179 millones de euros en 2024, lo que representa apenas el 4,7% del total de las exportaciones españolas a nivel mundial.

En términos de volumen económico, los productos más expuestos son los productos químicos (3.545 millones de euros), seguidos de otros bienes de equipo (2.815 millones), maquinaria específica para ciertas industrias (1.735), otras semimanufacturas (1.735), productos energéticos (1.219) y aceites y grasas (1.149). Conjuntamente, estos sectores suponen el 67% de todas las exportaciones españolas hacia Estados Unidos.

Gestha ha subrayado que España mantiene una balanza comercial favorable a Estados Unidos por valor de 10.013 millones de euros, lo que, a su juicio, desmonta el argumento del Gobierno estadounidense de imponer aranceles generalizados con arreglo a presuntos déficits comerciales

estructurales.