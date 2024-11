FCC Construcción, compañía unida a las personas

En el sector de la construcción, la división del Grupo FCC se erige como ejemplo de combinar resultados financieros sólidos con un compromiso genuino hacia las personas, la sostenibilidad, la innovación y la gobernanza. Más que una empresa que construye infraestructuras, FCC Construcción se define por su capacidad de construir proyectos que mejoran netamente la calidad de vida de las personas.

El área de construcción del Grupo FCC continúa demostrando su fortaleza económica con un aumento del 4,4% en sus ingresos durante los primeros nueve meses de 2024, alcanzando los 2.137,8 millones de euros. Este crecimiento se refleja sobre todo en España, donde el aumento fue de un 7,3%, impulsado por proyectos como las instalaciones solares de Guillena y Tagus 380. Estas cifras destacan la solidez del sector y subrayan el impacto positivo de la energía renovable.

Las personas en el centro

FCC Construcción no solo pone el foco en infraestructuras, sino que también apoya y restaura comunidades locales. Tras los efectos devastadores de la DANA, la empresa movilizó equipos para restablecer servicios esenciales en áreas de Cuenca y en la línea ferroviaria C3 (Valencia -Buñol), así como la rehabilitación de la carretera CV33 afectada por las inundaciones.

Otro ejemplo de este enfoque es el trabajo de la compañía en Queensland (Australia), donde lidera la construcción del mayor complejo de viviendas sociales. Este proyecto, apoyado por un fondo estatal de 2.000 millones de dólares, prevé 5.600 viviendas sociales y asequibles, marcando una diferencia tangible en la vida de miles de familias.

Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería, tramo Níjar-Río Andarax FCC

La sostenibilidad es un pilar fundamental en FCC Construcción. Su Memoria de Sostenibilidad 23-24, verificada por AENOR y conforme a estándares internacionales del GRI, es testimonio del compromiso con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Entre los logros recientes, destacan la obtención del Certificado de Residuo Cero, ejemplos claros de cómo la compañía es líder en economía circular, minimizando el impacto y maximizando la reutilización de recursos.

Además, la empresa presentó su Informe de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 2023, cumpliendo con la norma ISO 14064-1:2018, abarcando el 100% de sus actividades en más de 20 países.

FCC Construcción ha demostrado un liderazgo ejemplar en gobernanza transformacional al convertirse en la primera constructora mundial en apoyar el Think Lab on Business Integrity de Naciones Unidas. Este compromiso no solo exige el cumplimiento de la legalidad, sino que promueve prácticas empresariales éticas y responsables.

Reconocimientos y grandes proyectos

El compromiso de FCC Construcción con la excelencia ha sido reconocido a nivel mundial. Entre sus hitos recientes destaca el premio ENR Best Global Project por la ampliación de la Línea 2 del Metro de Panamá, un proyecto que conecta el centro de la ciudad con su aeropuerto internacional, consolidando a Panamá como un referente en infraestructura en Centroamérica.

En el ámbito deportivo, el Santiago Bernabéu, renovado por FCC Construcción, fue elegido el mejor estadio del mundo por la World Football Summit y recientemente ha sido galardonado en la XVIII edición de los Premios Potencia. Además, la compañía se ha situado 29º en el listado ENR Top 250 International Contractors y mantiene su posición como la tercera empresa constructora española más importante según el ranking Global Powers of Construction de Deloitte.

Su compromiso con proyectos de gran impacto se refleja en iniciativas como el Fraser River Tunnel en Canadá, donde forma parte del consorcio seleccionado para liderar este ambicioso proyecto.

Una visión centrada en el futuro

La unión con las personas de FCC Construcción va más allá de los números. Cada proyecto, desde la reconstrucción de un puente tras una catástrofe hasta las viviendas sociales, refleja su compromiso con mejorar vidas y construir un futuro sostenible.

En un contexto global donde las empresas son evaluadas no solo por sus resultados económicos, FCC Construcción marca el camino con un modelo de equilibrio entre innovación, responsabilidad y humanidad. Este enfoque, unido a sus logros destacados, consolida a FCC Construcción como una referencia en el sector, demostrando que el éxito empresarial puede ir de la mano con el bienestar de las personas y el planeta.