Fedea cifra los fijos discontinuos inactivos en 518.000 y el total en 1,42 millones

"El enorme crecimiento de la contratación de fijos discontinuos con la reforma laboral ha servido para reducir drásticamente la temporalidad porcentual, pero no ha resuelto el problema de la temporalidad real, que sigue siendo muy importante". Así lo considera el profesor e investigador de Fedea Florentino Felgueroso, que ha publicado el estudio “¿Cuántos son los trabajadores fijos-discontinuos?”, en el que junto a Marcel Jansen y Ángel de la Fuente han analizado las "limitaciones de las estimaciones del stock de fijos discontinuos" realizadas con datos a cierre de 2022 -los últimos cuantificables- a partir de las series de afiliación de la Seguridad Social, demandantes de empleo del SEPE y de la EPA, "tres fuentes que han puesto de manifiesto la dificultad para obtener datos fiables", ha reiterado.

Felgueroso ha afeado a las instituciones públicas los déficits que hay en la contabilización de los fijos discontinuos en España, empezando por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que sólo incluye en la EPA a quienes son fijos discontinuos en su empleo principal, mientras que la afiliación a la Seguridad Social sólo engloba a los pertenecientes al Régimen General y no a específicos como la agricultura o el empleo doméstico, según este experto. Y el Ministerio de Trabajo y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tampoco han escapado a sus críticas, ya que les ha reprochado que sigan sin publicar los datos desagregados de fijos discontinuos activos e inactivos. Desde Trabajo siempre han justificado la no publicación de estas cifras por la “complejidad” de las mismas porque son datos que dependen de las comunidades autónomas.

Pero las conclusiones de Fedea son claras y las cifras distan mucho de las que ha ofrecido hasta ahora la ministra del ramo, Yolanda Díaz. Basándose en microdatos de la muestra continua de vidas laborales de 2022, el estudio cifra el número de trabajadores fijos discontinuos en 1,42 millones de personas, sumando activos e inactivos, por lo que multiplica por más de dos la existente antes de la reforma laboral de 2021, tras dispararse en 2,3 millones el número de este tipo de contratos, dos millones más que en los dos decenios años anteriores. Por ello, establece un "stock" de trabajadores fijos discontinuos de 731.000 trabajadores que estarían en actividad y de 753.000 inactivos, aunque de ellos la cifra cuantificable para saber los inactivos que realmente están sin empleo conocido sería 518.000 -excluidos los inactivos que estaban en alta en otros empleos-, una situación que advierten es "una tendencia al alza".

Estas cifras han sido reinterpretadas por la ministra de Trabajo aplicando otros baremos. Así Felgueroso ha reconocido que sus datos se acercan a los que comunicó Díaz en el Senado, cuando dijo que el número de demandantes de empleo excluidos del paro registrado por ser fijo discontinuo en periodo de inactividad fue de 443.078 personas, entre los que 268.402 percibían prestaciones. Pero Felgueroso ha destapado cómo hicieron el cálculo en el Ministerio para ajustar sus cifras. "Si al número de fijos discontinuos en inactividad desempleados de la muestra continua de relaciones laborales en esa fecha (518.175) le aplicamos las tasas de fijos discontinuos inactivos de la EPA que son demandantes de empleo inscritos en las oficinas de empleo públicas (79,8%) y los que son perceptores de prestaciones (51,9%), obtenemos las cifras comunicadas en el Senado". Por ello, pide "mayor rapidez en la depuración de datos", sobre todo al Ministerio de Inclusión, para poder hacer "un seguimiento más cercano en el tiempo de la situación de estos trabajadores".

En el caso de que se tengan en cuenta los datos del SEPE, desde abril de 2022 hasta marzo de 2024 se han realizado 4,9 millones de contratos fijos discontinuos, cerca de 1,6 millones más de los que realizaron en los 22 años anteriores, con un peso sobre el total de la contratación indefinida que ha alcanzado casi el 34%, desde el 9,1% de antes de la reforma. El estudio apunta que el 22,4% de las relaciones laborales con contratos fijos discontinuos que tuvieron algún periodo de actividad en 2022 acabaron antes de fin de año con una ruptura o interrupción debida a causas distintas del pase a situaciones de inactividad, esencialmente por abandono voluntario del trabajador o por despido. De hecho, de ese 22,4% de relaciones finalizadas, la mitad se produjo por una baja o dimisión voluntaria del trabajador.

Por otro lado, ha destacado que es el pluriempleo uno de los problemas más importantes para saber el número real de inactivos, ya que el 27% de estos fijos discontinuos -unos 377.000 trabajadores- tiene otro trabajo y está pluriempleado, ya sea con otro contrato fijo discontinuo -esté o no activo- o con otro tipo de contrato o relación laboral, incluyendo el empleo por cuenta propia y, además, no está obligado a comunicar si está trabajando o no, "lo que complica su control". En la misma situación de oscuridad se presenta el creciente peso de los fijos discontinuos con tasas de terminación o interrupción de las relaciones laborales cada vez más altas, esencialmente por abandonos voluntarios y, en menor medida, por despidos, y una mayor proporción de pluriempleados. Según el informe, casi el 50% de las rupturas o finalizaciones en 2022 se debieron a abandonos voluntarios o dimisiones y el 32,5% al despido y a causas no voluntarias.

Según ha explicado Felgueroso, uno de los motivos que explican la divergencia de los datos de Fedea con los ofrecidos por la EPA es que esta encuesta del INE sólo pregunta a los entrevistados por su empleo principal, por lo que no recoge las relaciones laborales secundarias ni aquellas en las que un empleo de carácter fijo discontinuo no se considera el principal. Por eso, el número de fijos discontinuos que tenían más de un empleo se multiplicó por más de cuatro entre enero y diciembre de 2022, el citado 27% del total.

El informe también pone el acento en el "rejuvenecimiento" de los trabajadores fijos discontinuos, pues la proporción de jóvenes de 16 a 24 años se triplicó a lo largo de 2022, llegando a suponer el 22% del total. Este colectivo de trabajadores discontinuos se caracteriza por sus mayores tasas de inactividad y de ruptura de los contratos por abandono voluntario. Siete de cada diez jóvenes con contrato fijo discontinuo está en inactividad, sufre más rupturas de contrato y un 58% abandona su empleo.

En sus conclusiones, Fedea propone que en caso de que el número de fijos discontinuos en inactividad siga creciendo, con "escasos llamamientos de corta duración y un tiempo de trabajo total por persona reducido", se analice qué tipo de medidas implementar para aumentar la frecuencia y duración de los llamamientos, con medidas como una remuneración mínima en los períodos de inactividad. También sugiere la introducción de un ‘bonus-malus’, lo que consistiría en aumentar las cotizaciones sociales a las empresas con tasas de rotación relativamente altas y una reducción a las empresas con tasas relativamente bajas. Igualmente, puso en duda el objetivo de la reforma de Díaz a "analizar qué aporta el hecho de que los trabajos intermitentes tengan contratos indefinidos, en comparación con la situación anterior caracterizada por una sucesión de contratos temporales".