Feijóo valora la empresa familiar como creadora de riqueza: "Saben lo que es vincular una vida y la de los suyos a la supervivencia de sus compañías"

La jornada de la mañana del XXVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar ha concluido con la intervención del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quién ha lamentado que en España "faltan muchas empresas y sobran muchos ministros".

No obstante, ha querido poner en valor el labor de las empresas familiares como "emprendedores y creadores de riqueza" y les ha solicitado que "sigan mejorando" nuestro país . "Ustedes se arriesgan y trabajan, pagan nóminas todos los meses y saben lo que es vincular una vida y la de los suyos a la supervivencia y el desarrollo de sus compañías", ha señalado.

El líder del PP ha explicado que la inmensa mayoría de empresas familiares que conoce se han gestionado en base a dos máximas: "honrar el legado recibido y entregar a su relevo una compañía mejor de la que se encontraron, más prospera, competitiva y con más oportunidades". Y esta segunda máxima, ha asegurado que no se está llevando a cabo en nuestro país, realizando una comparación entre la empresa familiar y la política, y ha afirmado que este tipo de compañías son como una nación en pequeño y que, por tanto, "las claves del éxito son comunes".

Este éxito no hubiera llegado "si se limitasen a resistir, pensando en ustedes y no en lo que necesiten sus clientes", ni tampoco "acallando las críticas o alentando comportamientos contrarios a la ética empresarial", ha señalado. "Tampoco se endeudarían todos los días, no podrían gestionar sin aprobar el presupuesto general, ni tendrían como socio a alguien que quisiera destruir la compañía", haciendo una crítica al actual Gobierno. "Así no se puede gobernar nada, ni siquiera una empresa, ni una familia, ni un nación", ha aseverado Feijóo.

La debilidad parlamentaria está conduciendo al país a la "decadencia"

Además ha asegurado que "la debilidad parlamentaria y judicial están conduciendo al país a una situación de decadencia", donde a lo máximo que se llega es a "imaginar como se puede sobrevivir al día siguiente".

"Las subidas fiscales son imparables", ha criticado Feijóo, quien aseguró que el Gobierno actual ha subido 81 veces los impuestos y las cotizaciones sociales en seis años. Por tanto, ha asegurado que "un país no puede prosperar a base de la asfixia fiscal a sus ciudadanos, ni sobre el expolio de quien produce riqueza".

Por ello, se ha comprometido que cuando llegue al Gobierno "habrá una reforma fiscal a la baja", y se ha mostrado "radicalmente en contra" de obligar a las comunidades autónomas a reponer los impuestos de sucesiones y donaciones. "Yo estoy convencido de que otro país es posible", ha aseverado.

La estabilidad de nuestro país depende del crecimiento económico "sólido y sano", un conjunto de empresarios "valientes" que arriesgan y trabajan, jóvenes con oportunidades "reales" y por último un Gobierno que pone la política al servicio de la gente, "no de su propia supervivencia", ha sentenciado.