Feijóo lamenta que se hable de la amnistía en vez de hablar de generación de empleo o rebajas fiscales

La jornada de la mañana del XXVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar ha concluido con la intervención de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, quién ha lamentado que se hable de la amnistía en vez de hablar de generación de empleo o rebajas fiscales.

Además ha concluido que la mayoría de los españoles viven peor en el año 2023 que en el 2018, y es que a pesar de que hay familias que han perdido renta, "pagan más impuestos que nunca". "A España no le está yendo bien. Hemos sufrido el mayor incremento de precios desde el siglo pasado, concretamente el año 86 y superamos los indices de pobreza que teníamos en 2008", asevera Feijóo.

El líder el PP ha señalado que en política en general, y en el Gobierno en particular, se debería copiar el ejemplo de las empresas familiares y rodearse de los mejores. En este sentido explica que "el capital humano es el gran motor de las empresas y los países. Las empresas familiares lo saben y por eso eligen a los mejores, aquellos que tienen mayor capacidad, talento y experiencia. Estos deberían ser los tributos para contratar a cualquier persona", asevera Feijóo.

Asimismo ha propuesto siete palancas de crecimiento económico que son la bajada de impuestos, reformas estructurales, una mejora de la política energética, acercar la digitalización a los ciudadanos, un sistema educativo que suponga un "avance para nuestro país", dar prioridad al sector industrial y gestionar mejor los fondos europeos.

En el caso de las reformas estructurales, ha mencionado el agua para la agricultura del sur y el este de España o el PERTE para el turismo, "muy importante para la modernización" de un sector clave que aporta a la economía el 12% del PIB.

Otra de las cuestiones a tratar ha sido la política energética y es que Feijóo ha mencionado que el precio de la energía en nuestro país es un 21% más elevado que la media de la Unión Europea pese a "tener más capacidades".

La educación es otro aspecto clave para el líder "popular", ya que "es la mejor inversión de futuro de un país" tener una población formada. Esta es una necesidad latente en España, ya que pese a tener tres millones de personas desempleadas, hay un millón de puestos de trabajo que no se pueden cubrir, lo que cuesta al Gobierno "6.000 millones de euros". Asimismo, el presidente del PP ha incluido entre los siete grandes objetivos el control de la deuda pública de 1,6 billones (el 110% del PIB).

En esta línea, en lo que a la gestión y decisión sobre los fondos Next Generation se refiere, ha afirmado que la actual gestión centralizada en "dos oficinas" y "al final no controla nada y llega a la parálisis por el análisis" de todas las propuestas que recibe.

Además, el líder del PP ha apostado por el sector industrial para conseguir que sea el 20% del PIB español porque "si no, nos iremos empobreciendo en los próximos lustros", ha avisado. "Hemos dejado de producir aluminio y no ha pasado nada, somos el segundo país ensamblador de coches de Europa" y no está claro el futuro de esas plantas porque no hay fábricas de baterías eléctricas, ha relatado.