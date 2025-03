Fernando Sánchez: "El cierre de Almaraz obligará a comprar energía del exterior"

¿Qué impacto económico tendrá en la región el cierre de la central nuclear?

Será muy negativo, no solo para nuestra zona, sino para toda Extremadura. La central nuclear genera alrededor de 3.000 empleos directos e indirectos. Si estos puestos de trabajo se pierden, habrá una gran pérdida de población, lo que afectará gravemente a nuestros municipios rurales. El cierre provocará la desaparición de comercios, establecimientos de hostelería y otros servicios, lo que empujará a los más jóvenes a emigrar en busca de empleo. La situación será devastadora para la región. El primer reactor se cerrará en 2027 y el segundo en 2028.

¿El cierre pondría en riesgo el sistema eléctrico de España?

Totalmente. Ya hemos visto pruebas de ello en otras centrales. En diciembre, por ejemplo, la central de Ascó tuvo que detener sus dos reactores, lo que obligó a muchas industrias a reducir su consumo energético porque no se alcanzaba la demanda sin la producción nuclear. La guerra en Ucrania nos ha demostrado que no podemos prescindir de la energía nuclear. Almaraz aporta el 7% de la energía del país, abasteciendo directamente a ciudades como Talavera de la Reina, Sevilla, Madrid y Cádiz. No hablamos solo de Almaraz; otras regiones como Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha también dependen de sus centrales nucleares. Hoy en día, la estabilidad energética que ofrece la energía nuclear no tiene sustituto. Las industrias, como los centros de datos que se están proyectando en Extremadura, no pueden permitirse ni un solo día sin energía. Las renovables sí, pero como complemento a la nuclear. Nadie está en contra de las renovables, pero son intermitentes y no garantizan un suministro continuo.

Si cierran Almaraz, ¿cuál es el plan B?

No hay un plan B real. Vamos a ser el conejillo de indias. Cuando cierren Almaraz, se darán cuenta de que tendrán que comprar energía del exterior o aumentar las emisiones de CO₂, porque no hay nada que pueda sustituir su producción. Llevamos advirtiéndolo desde hace tiempo, pero todo apunta a que cerrarán Almaraz antes que cualquier otra central nuclear.

¿Qué les ha dicho el Gobierno?

Hemos solicitado una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pero aún no hemos recibido respuesta. Sí hemos hablado con representantes del PSOE y el PP. El PSOE mantiene que son las empresas las que deben solicitar la prórroga, pero hay que recordar que el CEO de Iberdrola ya ha manifestado públicamente su disposición a sentarse a negociar. Antes esto era impensable. El problema es que la prórroga no se puede pedir en este momento porque existe una orden ministerial de 2020 que establece el cierre definitivo. Para poder solicitar una prórroga, primero hay que derogar esa orden. La política energética la fija el Gobierno, así que este es el paso fundamental.

¿Cómo responde a las críticas de que la energía nuclear ya no es viable frente a las renovables?

Los expertos dicen lo contrario. Actualmente, no hay ninguna alternativa que pueda sustituir a la energía nuclear. El propio canciller alemán ha detenido el desmantelamiento de sus nucleares, e Italia está considerando reabrirlas. Mientras tanto, Teresa Ribera ha destinado 30.000 millones de euros para que Bélgica pueda construir dos reactores. Si países europeos que apuestan por la reindustrialización están recurriendo a la energía nuclear, ¿por qué nosotros vamos en la dirección contraria? Es como si fuéramos en sentido contrario por la autovía creyendo que los demás están equivocados.

¿Puede haber apagones por el cierre de las nucleares?

Quien piense que esto solo afecta a nuestra comarca está equivocado. Este es un problema nacional y, tarde o temprano, afectará a todos. En Murcia o en cualquier otra comunidad, la gente notará el impacto cuando vea que le sube la factura de la luz. Sin nucleares, no hay energía suficiente para sostener la industrialización. El PNIEC 2019 estableció un calendario de cierre nuclear, pero la percepción de la energía nuclear ha cambiado drásticamente desde entonces. En Europa ahora se considera energía verde. Si en 2019 pensábamos que podíamos prescindir de la nuclear, en 2025 hemos comprobado que no es viable. Rectificar es de sabios. Además, el gran fallo del PNIEC es que las renovables aún no han conseguido desarrollar un sistema de almacenamiento eficaz. Sin almacenamiento, no pueden sustituir a las nucleares.

¿Por qué este revuelo si aún quedan dos años para el cierre?

Porque hay que prepararse con antelación. Si se opta por una prórroga, hay que empezar a tomar medidas ya. Se necesita combustible, revisiones técnicas y acelerar ciertos procesos. Esto no se organiza de un día para otro; se requieren años de planificación. Afortunadamente, la central nuclear de Almaraz cuenta con unos niveles de excelencia que permitirían una transición rápida