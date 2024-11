El fin de la Golden Visa en España llega hoy: en qué consiste y cuál fue su origen

El Gobierno de España ha decretado el fin de la visa de oro en España,más conocida como "Golden Visa". El Congreso de los Diputados tiene marcado en su agenda de hoy la eliminación de la visa de oro. Se trata de un proyecto de ley de eficiencia judicial con más de 100 enmiendas transaccionales que tratan otros aspectos como la ley del solo sí es sí y algunas reformas en la planta judicial.

Sin embargo, entre estas enmiendas se encuentra la relativa a las Golden Visa. Esta fue creada por el Grupo Socialista y modifica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, proponiendo la derogación de los artículos 63, 64, 65, 66 y 67, que hacen referencia a los visados de residencia para inversores.

Una vez publicada, la nueva ley entrará en vigor en un plazo de entre 20 días y 3 meses. Sin embargo, el texto actual no aclara específicamente el periodo de aplicación para las disposiciones relacionadas con la eliminación de este visado, por lo que el plazo se podrá alargar hasta los 5 meses, donde definitivamente se eliminarán todos los permisos de residencia para los extranjeros que tengan pensado realizar inversiones.

¿Qué es la Golden Visa?

Se trata de un documento que garantiza el permiso de residencia a aquellos extranjeros residentes fuera de la Unión Europea que realizan una inversión en el país superior a los 500.000 euros en inmuebles, más de dos millones de euros en títulos de deuda pública española o más de un millón en acciones o participaciones sociales de sociedades de capital españolas con una actividad real de negocio.

Además, otras opciones para conseguir este permiso de residencia son inyectar más de un millón de euros en fondos de inversión constituidos en España o en depósitos bancarios en entidades financieras españolas, así como crear un proyecto empresarial desarrollado en España y que sea considerado de interés general.

Esta medida fue originalmente diseñada para atraer inversión extranjera en un contexto de crisis económica, tratando de incentivar la adquisición de bienes inmuebles y otros activos para mejorar la economía del país.

Entrada en vigor

Fue en la etapa de Mariano Rajoy cuando esta ley entro en vigor. Desde 2013, más de 14.000 visados fueron otorgados en España, siendo las principales ciudades del país las más demandadas, con Madrid, Barcelona y Málaga entre las tres primeras. Estos inversores proceden de diversos países del mundo, como Rusia, Reino Unido, China o Estados Unidos.

¿Cómo afectará a la vivienda?

Según ha podido confirmar Idealista, el 9,7% de las compras de extranjeros realizadas en 2023 superaron los 500.000 euros de importe. De las más de 87.000 transacciones realizadas por los extranjeros el año pasado, más de 8.400 fueron por ese importe o superiores.

Por ello, uno de los impactos más inmediatos podría ser una posible avalancha temporal de inversores que tenían previsto beneficiarse de esta normativa.

Sin embargo, los principales especialistas del sector destacan que las consecuencias serán mínimas. Los expertos detallan que esta eliminación no afectará a los precios de la vivienda, puesto que es la escasez de oferta el principal problema del mercado inmobiliario español. Los bajos niveles de construcción actuales no son capaces de responder a la proyección de nuevos hogares en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, por lo que la eliminación de la Golden Visa no tendrá mucho impacto en España.

Una medida seguida a nivel europeo

Esta retirada del permiso de residencia para extranjeros inversores no es casualidad. Y es que hay una tendencia a nivel europeo de revisar o endurecer los visados por inversión desde que se produjo la invasión rusa a Ucrania. En ese momento, varios países de la Unión Europea comenzaron a restringir este tipo de permisos debido a diversas preocupaciones relacionadas con la seguridad y la transparencia, especialmente en relación con el origen de los fondos.