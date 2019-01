Flexibilizar los cargos, una solución consciente para equipos de trabajo

Lo que hay detrás de los cargos

Es una suposición creer que hay una correlación entre puesto (cargo) y valía de la persona. Parece lógico que, quien ocupa un cargo, se lo merezca por su talento. ‘Pero todos tenemos en la cabeza infinidad de casos en los que esto no es así’, explica Antonio Galindo, psicólogo y director de Asemo Consulting, un equipo de psicólogos expertos en transformación consciente de las empresas.

‘Hay excelentes directores que resuelven problemas de manera eficaz pero sus habilidades directivas dejan mucho que desear. Hay gestores políticos que han llegado a donde están, no porque tengan especiales cualidades de liderazgo, sino porque convienen a nivel de imagen’, sostiene el experto. ‘No estamos en los lugares de trabajo por la adecuación de nuestras capacidades a las demandas del puesto. A veces las maneras de acceder a los puestos pueden ser los contactos, recomendaciones y conveniencias internas que justifican la necesidad de contratar, promocionar, rotar o reubicar a profesionales que no reúnen las capacidades necesarias’ -explica Galindo.

Las empresas conscientes plantean que cada ser humano tiene un propósito de vida y que el trabajo debe ser una expresión de éste. ‘No queremos decir que haya un único propósito de vida que permanece en el tiempo de manera rígida, sino que, en cada instante, las personas desarrollan el trabajo que representa al máximo sus cualidades personales. A través de este proceso crecen y acceden a nuevas visiones interiores que les llevan a nuevos cargos o nuevas dedicaciones. De esta manera el trabajo es una oportunidad para la expresión del Ser de las personas y no un fin en sí mismo’- sostiene el psicólogo.