Foment desembarca Madrid con un «catalanismo cooperativo y constructivo»

Volver a «liderar la economía española con modestia, ambición y muchísima ilusión» y «enriquecer el debate público nacional con plena complicidad con la CEOE», en temas como fiscalidad, financiación tejido productivo, autónomos, microempresas, debates sobre la oportunidad de trabajo jóvenes o acceso vivienda, y hacerlo en la «capital del Reino, como hicieron nuestros predecesores», que, «como nosotros», apostaron por un «catalanismo cooperativo y constructivo» con el resto de España, como Francesc Cambó, Miguel Roca y Josep Antoni Duran i Lleida, Ferrer Salat o Joan Rosell. Ese el objetivo que tendrá a partir de ahora la nueva delegación de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (Sbees), integrada en Foment del Treball en Madrid, cuyo presidente, Josep Sánchez Llibre, hizo ayer de maestro de ceremonias.

Sánchez Llibre quiso dejar claro desde el primer instante de su presentación la inocuidad conflictiva de este «gran paso», insistiendo en que su desembarco en Madrid va de la mano de la CEOE , «con los que compartidos al cien por cien todos los objetivos y planteamientos. Esto no es un tema de catalanes, sino con catalanes», insistió el presidente quien remarcó que el papel de «lobby» en el Congreso de los Diputados lo van a ejercer «conjuntamente» y «bajo el paraguas de la CEOE» y de la mano de su presidente, Antonio Garamendi, con quien expresó que le unen «intereses y objetivos comunes, Vamos en el mismo barco».

Asimismo, el presidente de Foment abundó en que su apertura en Madrid va condicionada por su deseo de «volver a influir y liderar en positivo la economía española y promover debates constructivos entre ciudades y comunidades autónomas en cuestiones que son de interés común». Al respecto insistió en que «abrimos un punto de encuentro permanente de relación entre Barcelona y Cataluña con Madrid y con otras ciudades y otros territorios de España, para poner en común cuestiones económicas, generando sinergias que nos hagan más fuertes y competitivos a todos, siempre con el apoyo de la CEOE».

Desde Foment se pretende alentar este afán cooperativo dado «el gran activo que tiene España en su conjunto: su diversidad. Y parece que estemos empeñados en convertir este gran activo en un problema, cuando es una ventaja y un orgullo».

Sánchez Llibre, que no quiso salirse del guion de la estricta presentación del Sbees, pero sí que quiso ser claro cuando se le preguntó sobre el regreso de las empresas catalanas a la comunidad tras su salida de Cataluña después del 1-O. El presidente de Foment indicó que las empresas volverán cuando «exista normalidad política. Hay que respetar las decisiones que toman las empresas si a sus accionistas no les gustaron los acontecimientos de 2017. Las empresas no necesitan medidas coercitivas ni medidas favorables para volver. Las empresas volverán cuando lo crean oportuno, cuando exista normalidad o cuando quieran».

El primer acto de esta Sociedad tuvo lugar ayer mismo, con una conferencia titulada «La ciudad del siglo XXI», que contó con la presencia de los alcaldes de Madrid y Barcelona, José Luis Martínez Almeida y Jaume Collboni, respectivamente; y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y en la que también participaron los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y de Cepyme, Gerardo Cuerva.

Al frente de la sede de Sbees en Madrid estará Paco Hiraldo, quien apuntó en la presentación que la capital «es el centro de todo» y que «las ideas que surjan desde el Sbees pueden aportar mucho. Pretendemos participar en un debate y que se traduzca en mejoras en el territorio y en las ciudades».

Junto al delegado en Madrid, Paco Hiraldo, los miembros del consejo asesor de la Sbees en la capital lo conforman el abogado y catedrático de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social, Jordi García Viña, el presidente de Alibérico, Clemente González Soler, la magistrada en Excedencia y doctora en Derecho y directora de Relaciones Institucionales de Ejaso ETL Global, Beatriz Grande Pesquero, o la presidenta de Lideremos Madrid y Cofundadora y consejera delegada en Hoop Carpool, Paloma Martín Benito.

Asimismo, están la periodista y escritora, Sonsoles Ónega Salcedo, la consejera y consejera delegada de Grupo Crimidesa y presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (Adefam), Victoria Plantalamor Contreras, el consejero delegado del Grupo Redondo y director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (2018-2021), Iván Redondo Bacaicoa; el abogado, exministro, expresidente de la Comunidad de Madrid y exlcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, y el consultor de comunicación y socio y presidente del Círculo de Asesores de beBartlet, Nacho Corredor.

El director de Sbees, Félix Riera, adelantó que esta nueva sede madrileña va a acoger numerosos actos y debates para cubrir «un vacío» que existe en el debate público sobre temas «muy necesarios» como fiscalidad, financiación u oportunidades laborales para los jóvenes. «Estamos preparados para ello».