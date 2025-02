“La formación en IA es clave para ser competitivos y generar empleo”

La sede del periódico acogió en la tarde de ayer la celebración del II Foro de Inteligencia Artificial organizado por el diario LA RAZÓN y patrocinado por Atresmedia, un encuentro en el que profesionales y directivos de diferentes ámbitos económicos y sociales han debatido sobre el estado de una de las tecnologías más disruptivas del panorama actual.

El acto fue inaugurado por el director Francisco Marhuenda, quien dirigió unas palabras a los asistentes, no sin antes agradecer la presencia de Miguel López-Valverde Argüeso, Consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid. “Estamos ante la gran revolución, diría que la más extraordinaria. La inteligencia artificial nos está trayendo una nueva economía donde contaremos con mecanismos que nos permitirán crecer a mayor velocidad y hacer cosas que hasta ahora eran impensables” afirmaba el director. Marhuenda, que afirma ser un fiel seguidor usando herramientas de este tipo, pide a los políticos un marco regulatorio que permita su desarrollo, ya que otros países compiten con ventaja al carecer de reglas. Durante su intervención también ha pedido que se favorezca la colaboración entre las universidades y las empresas, y que las investigaciones que se llevan a cabo tengan rentabilidad y puedan comercializarse porque se ponen al servicio de todos.

Por su parte, el Consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid aseguró durante su intervención que “desde la Comunidad potenciamos este modelo”, afirmando que están ayudando a todo el tejido industrial de la región para que crezca. Miguel López-Valverde puso en valor cómo las pequeñas empresas pueden crecer haciendo uso de la IA para automatizar y simplificar procesos. “Estamos subvencionando e impulsando la formación de este tipo de profesionales porque somos conscientes que serán los que nos permitirán generar más valor dentro de la Comunidad. Las empresas tecnológicas están generando muchísimo empleo y es algo que debe ayudar a crear más valor al resto de sectores” concluyó.

La formación y especialización en IA

El foro debate estuvo moderado por la periodista especializada en tecnología Arantxa Herranz, quien presentó uno a uno a los ponentes participantes de la mesa: Rubén Nicolàs i Sans, director de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología UNIE, Jordi Marín, director Proyectos IA Planeta Formación y Universidades; Jerónimo Mora Pascual, secretario Autonómico de Innovación, de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana; Plácido Balmaseda, country manager España y Portugal de EXTE; y Carolina Castillo, directora de operaciones y miembro del Comité de Dirección de Microsoft en España.

Plácido Balmaseda abrió el turno de palabra asegurando que “falta mucha información sobre IA puesto que hay tecnologías, más allá de las genéricas, que salen al mercado y de las que apenas se conoce nada. La inteligencia artificial debe dejar de ser un gran titular para que forme parte de nuestro día a día” aseguró durante su intervención. En la misma línea opinó Carolina Castillo de Microsoft España, quien dijo que “a pesar de que los datos reflejan que somos el cuarto país en adopción de la IA, en el ranking de formación estamos muy por debajo, concretamente en el número catorce. Otro dato interesante que dejó la directiva de la compañía tecnológica fue que “el 46% de las empresas de más de 200 empleados ya utilizan la IA en sus procesos, automatizando procesos y liberando de tareas a los empleados para que puedan centrarse en otros aspectos relevantes”.

Para Rubén Nicolàs i Sans de UNIE Universidad, “la formación resulta clave y no solo en carreras técnicas o profesiones concretas, sino que debe ser permeable al resto de programas y grados”. También añadió que “si no la integramos de una manera inteligente o con pensamiento crítico, no conseguiremos que el alumno la pueda dominar”.

Como representante de una institución pública, Jerónimo Mora Pascual, secretario Autonómico de Innovación de la Generalitat Valenciana expuso que “debemos velar por hacer buen uso de estas tecnologías, ya que pretendemos que sea una herramienta al servicio de las personas. De puertas hacia dentro, los funcionarios también deben recibir la formación adecuada para usar bien estas herramientas”. Para Jerónimo Mora, la inteligencia artificial no deja de ser una digitalización del conocimiento humano. Otra cosa es cómo llegue a utilizarse dicho conocimiento.

Jordi Marín, director Proyectos IA Planeta Formación y Universidades dejó claro en su intervención que la formación académica debe estar muy alienada en base a casos de uso, para que la gente sepa interpretarla. Para Marín, es evidente que habrá profesiones que tenderán a desaparecer y aquí es donde la formación será la base de todo para que las personas no se vean afectadas. Asimismo, afirma que “las profesiones tradicionales con IA generarán una nueva oportunidad de empleo. En la mayoría de los sectores, al incorporar la IA se propicia la creación de una nueva profesión” afirma.

Regulación, sostenibilidad y otros aspectos

Durante el coloquio, algunos de los ponentes expusieron casos prácticos en los que la IA ya está impactando. Jerónimo Mora explicó cómo durante la DANA, la tecnología les ha permitido ser más ágiles a la hora de analizar expedientes y desplegar ayuda a los afectados. También afirma estar utilizándolo en el Plan Simplifica de la Generalitat, con el que se facilita el acceso a los servicios públicos a modo de ventanilla única, poniendo a trabajar un algoritmo inteligente para manejar la información de manera ágil. “Ese conocimiento o know how lo seguiremos aplicando a otros ámbitos en favor de la administración”, puntualizó.

Aunque el tiempo no daba para mucho más, hubo otros temas de interés que fueron abordados de manera más superficial, como la sostenibilidad de estas infraestructuras y su coste, la ciberseguridad y los nuevos ataques, fruto de usar la IA, o el más intenso asociado a la regulación. Todos los ponentes estuvieron de acuerdo en afirmar que tener un marco legislativo es importante, porque es la forma de saber el tipo de uso que se le puede dar a la tecnología. No obstante, Europa debe tener una regulación de mínimos que no aborte la creatividad al utilizarla. Deben ser definidos una serie de entornos controlados en los que sea posible saltarse la norma a la hora de desarrollar, ya que de lo contrario, vamos en contra de lo que se considera avanzar. Para Jordi Marín, “el marco regulatorio también genera oportunidades para las empresas”, a lo que añadió que “debemos encontrar el equilibrio que nos permita tener dicho marco regulatorio, que incluso se pueda adoptar a nivel mundial, pero sin restringir la capacidad de generar nuevos modelos de IA. Estoy seguro que acabaremos encontrando el punto medio que nos permita ser competitivos con el resto de países” concluyó el directivo.

Al concluir la mesa coloquio, y tras intervenir el Consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, la organización ofreció a los asistentes un sabroso coctel con el que se puso punto y final a la celebración del II Foro de Inteligencia Artificial, momento que propició que los asistentes pudieran intercambiar opiniones y hacer networking.