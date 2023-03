Francia acuerda con los supermercados crear cestas de la compra “al precio más bajo posible”

Francia ataja los altos precios de los alimentos con una cesta de la compra asequible, pero no con un tope al estilo Podemos, sino dando libertad a los supermercados para que confeccionen su propia propuesta. El Gobierno francés ha presentado este lunes un acuerdo con los grupos de distribución del país para crear una cesta de productos "antiinflación", la cual podrá ser configurada libremente. De esta forma, el Ejecutivo atiende las reivindicaciones de estas empresas, que rechazaban que se les impusiera una cesta de productos básicos a precio fijo, y, a cambio, las compañías han aceptado reducir sus márgenes en "varios centenares de millones de euros" mediante la creación de un listado de productos básicos que tendrán "el precio más bajo posible". El objetivo es combatir el alza del precio de los alimentos, que fue del 14,5% el pasado febrero en Francia.

Cada firma tendrá autonomía para definir su propia lista y fijar sus precios, cuyos bienes llevarán una etiqueta común con los colores de la bandera francesa y el texto "trimestre antiinflación". En el caso de Carrefour, lanzará a partir del 15 de marzo una cesta con 200 productos a importes congelados y por menos de dos euros con productos saludables y frescos de la marca Carrefour y Simply. "Hacemos lo posible para que la inflación no sea sinónimo de regresión en la calidad de la alimentación", ha señalado el presidente del grupo, Alexandre Bompard, en una entrevista al diario 'Le Journal du Dimanche'. Por su parte, la cadena Intermarché hará lo propio con casi 500 artículos, donde habrá productos frescos, lácteos, pescado, frutas y verduras.

Francia cree que bajar el IVA es "ineficaz y costoso"

Sobre otras alternativas, el ministro de Economía, Bruno Le Maire, acompañado de los responsables de las empresas implicadas, ha rechazado bajar el IVA, como se ha hecho en España, que ha calificado de medida "ineficaz y costosa". En cuanto a la fijación de precios, Le Maire ha asegurado que Francia es "una nación que cree en la libertad de comercio", por lo que no le corresponde al Estado intervenir en este sentido. Además, el titular de Economía ha advertido de que pedirá a los productores industriales que reabran la negociación sobre los precios con las distribuidoras en junio, fecha prevista del fin del "trimestre antiinflación", en vez de esperar a principios de 2024.

Las medidas españolas

En España, el Gobierno ha puesto en marcha un nuevo cheque de 200 euros para corregir el alza de precios de los alimentos, que beneficiará a alrededor de 4,2 millones de familias que tengan rentas anuales de hasta 27.000 euros y que no gocen de un patrimonio superior a 75.000 euros. Así como la rebaja del 4% al 0% el IVA en todos los alimentos de primera necesidad -como la leche, los huevos, las frutas y verduras, el pan o las legumbres- y del 10% al 5% productos básicos como el aceite y la pasta, pero dejando fuera la carne o el pescado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso el año pasado topar los precios de los alimentos básicos, una idea que fue mutando con el paso de los días hasta quedar reducida a una presión a las compañías de distribución para que pusieran a la venta una cesta de la compra de calidad con productos básicos "que facilite una alimentación sana". La iniciativa quedó en papel mojado y Podemos puso recientemente sobre la mesa otra alternativa: bonificar la cesta básica de la compra en un 14%, como ya se hizo con los carburantes con el descuento de 20 céntimos el litro que estuvo vigente hasta finales de 2022. No obstante, el ala socialista del Gobierno consideró que podría tener efectos contraproducentes. De esta manera, aunque la inflación de los alimentos sigue en el 15,4%, según el dato de enero, por el momento el Ejecutivo ha decidido no adoptar medidas adicionales para rebajar la cesta de la compra.

Díaz ha celebrado la iniciativa gala, al tiempo que ha subrayado que ella ya ha defendido que en España un paso de esta índole no solo "es posible" sino "completamente legal". No obstante, entre la propuesta de Díaz y el acuerdo francés hay una diferencia de base: mientras Francia dejará libertad a los supermercados para que configuren su propia cesta “antiinflación” y fijen sus precios, en España Díaz quería establecer un precio máximo de mercado para entre 20 y 30 de los productos alimentarios más básicos. "No solo es posible. Ya demostré que es completamente legal. Es posible ofertar una cesta de productos, yo dije 20, pero los que sean, por un precio limitado. Artículo 13 de la ley del comercio minorista", ha esgrimido, antes de concluir que este paso es "completamente legal" e "imprescindible" para que "la gente pueda vivir un poco más feliz".

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, ha valorado de forma "positiva" la iniciativa del Ejecutivo galo para que la distribución diseñe cestas de la compra con productos de alimentación al precio más bajo posible. De esta forma, el titular de Agricultura no duda en hacer un llamamiento similar a la distribución española: "Las empresas pueden plantear iniciativas similares en nuestro país que lleve a una contención de los precios, pero siempre con respeto a la Ley de la Cadena Alimentaria y que no sea en perjuicio de la industria ni de los productores", ha señalado durante la inauguración de la feria cárnica Meat Attraction, que se celebra esta semana en Madrid.