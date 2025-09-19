Los freelancers españoles triplican a las multinacionales en adopción de IA y marcan el rumbo de la transformación laboral

Los freelancers españoles están adoptando la inteligencia artificial (IA) tres veces más rápido que los empleados de grandes corporaciones, según datos de Shakers. Mientras las multinacionales siguen atadas a procesos internos y marcos de gobernanza, los trabajadores independientes ya integran masivamente herramientas como ChatGPT o agentes personalizados: el 85% de los freelancers tecnológicos las usan frente al 35% de empleados corporativos.

Esta brecha está transformando el mercado laboral: más de 450 empresas españolas recurren a freelancers especializados en IA para acelerar su digitalización. La agilidad, autonomía y orientación a resultados de los freelancers les permite experimentar sin las barreras burocráticas típicas de las organizaciones tradicionales.

Lejos de generar competencia, este fenómeno impulsa la colaboración estratégica: las corporaciones buscan en los freelancers acceso inmediato a capacidades avanzadas de IA, lo que ha multiplicado por tres la demanda de talento experto en los últimos seis meses.

Shakers apunta a una nueva arquitectura organizacional híbrida, donde la IA y los equipos especializados de freelancers actúan como catalizadores de innovación, permitiendo a las empresas ganar velocidad y eficiencia. España se perfila así como un ecosistema de referencia en talento freelance especializado en IA dentro de Europa.