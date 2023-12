El futuro de buscar empleo: Inteligencia Artificial para resumir currículums en tuits y hacer "match" como en Tinder

¿La palanca del cambio o un tsunami que arrasará con todo? El debate sobre el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el mercado laboral se hace más extenso y complejo con cada avance de esta revolucionaria tecnología. Aunque los expertos prefieren hablar de transformación en lugar de creación o destrucción de empleo, el temor de los trabajadores a que un robot o un conjunto de algoritmos contenidos en un ordenador puedan arrebatarles su empleo crece por momentos respaldado por la automatización y la optimización de procesos que experimentan sectores como la industria, la logística, las finanzas, la seguridad o el departamento de Recursos Humanos. En este último campo, la Inteligencia Artificial ya está desterrando el papeleo y los emails gracias a su capacidad para analizar grandes cantidades de datos y agilizar los procesos de selección. A la cabeza de esta innovación se encuentra Viterbit, una startup española que ha desarrollado la tecnología de reclutamiento más avanzada del mercado.

Viterbit, creada en enero de 2021 por Dimitri Nicolau, Marcos Gómez y Ariel Gutiérrez, es un software avanzado de selección y gestión de talento con Inteligencia Artificial que ofrece funcionalidades 100% personalizables en tres ámbitos: gestión de procesos, atracción de talento y reportes sobre el impacto de las decisiones de reclutamiento en el negocio. Entre sus innovaciones más recientes destaca la posibilidad de resumir currículums en tuits, hacer "match" con el candidato perfecto como en Tinder y gestionar los procesos de selección directamente con WhatsApp

A mitad de año, Viterbit lanzó su integración con ChatGPT en la herramienta Talent Assistant: un asistente virtual con múltiples funcionalidades de Inteligencia Artificial para selección de personal. El Al Talent Assistant tiene la capacidad de leer los currículums y cualquier otro tipo de documento y extraer la información relevante en formato tuit para agilizar el proceso de análisis y criba. Además, como puede entender diferentes textos, también permite hacer ingeniería inversa. Esto resulta de gran utilidad para las empresas que se dedican a hacer reclutamiento para terceros. Antes tenían que adaptar manualmente todos los CV que les llegaban a su propio formato para presentárselo al cliente, pero ahora el asistente de Viterbit es capaz de estandarizar los textos al formato indicado en menos de 30 milisegundos.

Esta tecnología también permite redactar ofertas de forma automática sólo indicando las "skills" requeridas y el tono de la redacción. Asimismo, elabora correos personalizados para ofrecer "feedback" a los candidatos descartados. Por otro lado, el Talent Matcher encuentra dentro de la base de datos de la empresa los candidatos más compatibles con la oferta de empleo lanzada, puntuándolos y ordenándolos según se ajusten al puesto para hacer “match” de forma rápida y sencilla. Todo ello permite seleccionar al candidato ideal un 50% más rápido.

Este mismo mes la marca ha presentado la primera integración de software de reclutamiento con WhatsApp para conseguir llegar a todo tipo de perfiles, incluidos los menos digitalizados. Esta innovación permite a los candidatos aplicar a un puesto de trabajo a través de WhatsApp y a las empresas lanzar campañas y mantener a los aspirantes actualizados durante todo el proceso de selección. ¿Cómo? “Se unen al apartado de talento de la marca y cuando aparece un puesto compatible con su perfil se les envía una notificación automáticamente como una campaña. A día de hoy no existe nada como esto en nuestro mercado”, explica Dimitri Nicolau, cofundador y CEO de Viterbit.

De izquierda a derecha, Marcos Gómez, Dimitri Nicolau y Ariel Gutiérrez, fundadores de Viterbit Viterbit

Ante todos estos avances, la duda que invade a los trabajadores de RRHH es: ¿la IA acabará con este departamento? “Cambiará. Cambiará procedimientos, cambiará estructuras y cambiará a las empresas. Simplemente será diferente. No vamos a desaparecer. Habrá roles que a lo mejor no tengan sentido como, por ejemplo, el de grabador de información, una persona que simplemente se dedica a trasladar datos de los currículums a Excel manualmente, pero principalmente transformará la forma en la que trabajamos. Eso no significa que nos vaya a reemplazar”, defiende Nicolau.

Viterbit cuenta actualmente con 34 trabajadores y 250 clientes en España y México, este último, un mercado donde se seguirá expandiendo y la firma anunciará a final de año su llegada a un nuevo país. En octubre de 2022, la compañía firmó su primera ronda de financiación, de 1,6 millones de euros, para impulsar el desarrollo de nuevos productos y su CEO deja la puerta abierta a una nueva ronda en 2024. Actualmente, la facturación de la plataforma supera el millón de euros.