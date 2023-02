Garamendi se eleva el sueldo en 30.000 euros, un 8,5% más, casi el triple que los trabajadores de CEOE

Las aguas turbulentas que habían enlodazado la anterior presidencia de Antonio Garamendi al frente de la CEOE parecían haber vuelto a su cauce, con unas disensiones internas que habían pasado al olvido. Pero del nuevo el presidente se ha situado en el ojo del huracán tras conocerse su nueva situación contractual dentro de la organización empresarial, tras pasar de ser autónomo a firmar un contrato de alta dirección. Así, Garamendi se ha integrado en la plantilla como asalariado, con un sueldo bruto fijo de 380.000 euros, 30.000 euros más que los 350.000 euros que ingresaba durante su anterior presidencia, según ha adelantado Economía Digital. Eso significaría que sus emolumentos habrían engordado un 8,5%, lo mismo que el Gobierno aprobó para las pensiones, pero más de doble de lo que lo ha hecho para los funcionarios y muy por encima de los convenios sectoriales que se están firmando en la actualidad, cuya media está en torno al 3,5%.

El malestar entre los trabajadores de la patronal se ha hecho evidente a lo largo del día, una vez que se ha hecho público el sueldo del máximo responsable empresarial, ya que para el resto de la plantilla la subida salarial para este año se ha cifrado en un 3%. Fuentes patronales han confirmado esta subida, pero con matices, ya que el incremento del 8,5% corresponde a la actualización salarial de los dos últimos ejercicios, cuyas aún estaban pendientes y se le han hecho efectivas ahora. "La subida será la misma que para el resto de la plantilla, del 3% para este año". Eso sí, este primer contrato no incluye las cotizaciones por desempleo ni tampoco los fondos correspondientes al Fogasa", por lo que si se produjera su despido por alguna circunstancia no tendría derecho a indemnización, al igual que su salida a la finalización de su mandato se haría sin pago alguno.

La decisión se tomó en la última junta directiva de la CEOE, fechada el pasado 25 de enero, y contó con "prácticamente la unanimidad de los directivos", confirman a este medio. El objetivo era poner fin a cualquier tipo de irregularidad que pudiera relacionarse con la situación de autónomo y actualizarlo "en base a la legislación actual", para darle de alta en el Régimen General de la Seguridad Social "aplicable a los asimilados a trabajadores por cuenta ajena", según consta en el acta de la reunión, que justifica la decisión "dado que las funciones que ejerce el presidente son comparables con las que de forma habitual ejercen los consejeros delegados o presidentes ejecutivos de sociedades mercantiles".

Según ha podido saber LA RAZÓN, Garamendi mantendrá una doble relación de cotización con la Seguridad Social, ya que tendrá un contrato firmado por el Régimen General con la CEOE y continuará con su condición de autónomo en el RETA para el resto de sus actividades profesionales. En ambos casos "abonará la cotización máxima que le corresponde, el 49%", informaron a este periódico. Otras fuentes también han confirmado que el contrato debería haberse hecho efectivo desde el pasado 1 de febrero, pero "todavía quedan unos flecos por solventar, pero que no supondrán ningún problema". La comisión de régimen presupuestario de la organización, presidida por Alejandra Kindelán -presidenta de Asociación Española de Banca (AEB)- propuso este cambio en la relación laboral del presidente para evitar "problemas" por presuntas disfunciones relacionadas con la reforma laboral, que habrían llamado la atención de los inspectores de la Seguridad Social, dado el alto importe de su sueldo.

En la actualidad, únicamente el presidente, Antonio Garamendi, y el secretario general, José Alberto González-Ruiz, reciben un sueldo y tienen una relación contractual en la institución empresarial. El resto de vicepresidencias y puestos directivos "no tienen sueldos de CEOE, ni por contrato ni como autónomos", explicaron fuentes oficiales de la organización.

"No hay ningún caso Garamendi. La junta directiva decidió cambiar la situación laboral del presidente porque era mejor hacerlo así. Se votó, se aprobó y ya está. No hay que buscar nada raro, otra cosa es lo que alguien quiera buscar", explicaron a LA RAZÓN desde la patronal, que no entienden cuál es el motivo de esta nueva polémica en torno al presidente, cuando esta "decisión es pública, estaba en las actas oficiales y no se ha pretendido esconder ni ocultar nada".

Garamendi afronta su segundo mandato al frente de la CEOE, tras imponerse en las urnas a la candidatura de Virginia Guinda.