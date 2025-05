Gerardo Cuerva: «Debemos luchar contra las injerencias del Gobierno, no entrar en una guerra interna empresarial»

Gerardo Cuerva aspira a presidir Cepyme cuatro años más, si la presión desde CEOE y los votantes de la patronal de las pymes se lo permiten. Quiere «terminar lo que empezó» con la misma independencia política con la que inició su camino, con una defensa de la libertad empresarial «a ultranza y sin complejos», y lograr que la organización tenga «voz propia». Denuncia injerencias y presiones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, para acaparar votos en favor de su rival en la urnas, y carga sin contemplaciones contra el «Gobierno más hostil e intervencionista de la democracia». El día 20 de mayo sabrá si se cumplen sus deseos.

¿Por qué quiere seguir al frente de Cepyme cuatro años más?

Lo he dicho durante la campaña, por dos principios básicos: para defender el principio de la libertad de empresa y la unidad de acción empresarial. Defiendo la independencia política, la defensa de la libertad empresarial, a ultranza y sin complejos y, por supuesto, de los empresarios, y la mejora de la productividad y la competitividad empresarial.

¿No ha podido conseguir esos objetivos hasta ahora?

Estos cuatro años hemos sufrido el Gobierno más hostil e intervencionista de la democracia. Por eso, ahora más que nunca es cuando hay que estar unidos, ahora más que nunca es cuando no hay que fracturar CEOE y Cepyme, ahora más que nunca es cuando tenemos que tener conciencia de que todos los que formamos Cepyme somos útiles y necesarios. No es el momento de hacer bandos.

Pero desde CEOE le acusan precisamente de eso, de saltarse la unidad empresarial.

Es falso, es un mantra. Yo vengo a hacer lo que estaba haciendo, que es ser honesto y leal, en este caso con CEOE, como no puede ser de otra manera, y con los intereses de la pequeña y mediana empresa. No compartiré jamás una CEOE que subyugue a Cepyme y no la deje ni siquiera expresar cuál es la opinión de la pyme.

¿Se rompió la unidad con aquel Manifiesto firmado por Cepyme contra el Gobierno al margen de CEOE?

Si lo que le preocupa a CEOE, o en este caso a su presidente, Antonio Garamendi, fue el Manifiesto de las pymes, algún problema hay.

¿Ese fue el punto de inflexión de sus diferencias?

Pudiera ser, no lo sé. Yo me siento orgulloso de un Manifiesto que nació de las bases, no de mi cabeza, sino de todas las organizaciones empresariales. Fue un basta ya, un hartazgo con rigor, con seriedad, con la aprobación de todas y cada una de las organizaciones empresariales, excepto CEOE, no sé por qué.

Precisamente le acusan de falta de lealtad por eso.

¿Sabe lo que pasa? Que hay alguien que no entiende que una Cepyme más fuerte es una CEOE más fuerte. Y eso es triste.

¿Se refiere a Antonio Garamendi en concreto?

Repito. Aquellas personas que no entiendan, y parece ser que Antonio no entiende, que una Cepyme más fuerte es una CEOE más fuerte, tiene un problema.

¿Pero va a cambiar algo respecto a lo que ha hecho hasta ahora como presidente si gana?

Voy a seguir por la misma línea, potenciando la defensa de los intereses de la pyme, no acallando y ninguneando, ni eliminando del panorama la defensa de las empresas. No concibo que el presidente de la CEOE haya querido acallar, acortar o eliminar a Cepyme.

¿Por qué ha dejado cinco puestos libres en su candidatura? ¿Significa que no tiene apoyos o que los que tiene no quieren posicionarse?

Me he encontrado un montón de gente que quería entrar pero no podemos meterlos a todos y me he encontrado otra mucha gente que por, entre comillas, diferentes razones, no pueden estar en la candidatura, pero que comparten plenamente este proyecto futuro.

¿Ha sido por miedo?

Bueno, hay mucha presión por parte de CEOE, de su Ejecutiva, de su presidente, de llamadas personales a todas y cada una de las organizaciones, para decirles que no pueden estar conmigo en el proyecto de esta Cepyme.

¿A quién y por qué?

Se presiona a todo aquel que haya podido intuir CEOE que me apoya. Esto es una cosa muy triste, por la división que se está intentando hacer en esta organización empresarial. No vale hacer llamadas, no vale hacer presiones para decir o estás conmigo o estás contra mí. Esto no tiene ningún sentido. Esto se construye aportando cada uno su visión, cada uno su trabajo, aportando una mejora, ir hacia un proceso continuo de progreso, no fracturar la organización.

Ángela de Miguel, su rival en las elecciones, le acusa de no haber convocado los comicios antes de cumplirse el plazo máximo del mandato y de maniobrar para obviar los estatutos y los órganos de gobierno.

En ningún momento se ha violado ningún plazo establecido en los estatutos y ha sido todo conforme a las reglas estatutarias del proceso electoral. Me parece ruin, me parece soez sembrar dudas con declaraciones de ese tipo. Si no están de acuerdo en cómo se ha hecho, que vayan y lo denuncien. No vale crear la duda de que los profesionales de esta casa, que son los que han convocado en este caso todo el proceso, están haciendo algo fuera de ley.

También asegura que el que está acaparando el voto delegado y está llamando a las organizaciones es usted.

Insisto, hay unas reglas puestas que son las que nos hemos dado todos, conocidas por todos y admitidas por todos. Demagogia y populismo vamos a dejarlos para el Gobierno.

Habla también de guerra sucia, de que usted está forzando el transfuguismo de votos.

Esto va de hacer el mejor proyecto para la mejor Cepyme, no es el proyecto personal de cada uno. Ojo que alguien esté haciendo aquí un proyecto personal. Probablemente esa es la diferencia, el que pone su principio encima de la mesa y el que realiza acciones tácticas para ganar unas elecciones. Yo no estoy en la táctica, estoy en los principios y en la defensa de los intereses de Cepyme.

Sigue denunciando injerencias y presiones por parte de CEOE para acaparar votos para la candidatura de De Miguel.

Me parece una injerencia la posición radical de CEOE, de apoyo público a la otra candidata, de presión a la gente para que vote la otra candidatura. Me parece una injerencia ese estar conmigo o estar contra mí o señalar con el dedo a la próxima presidenta de la organización. Creo que esa cuestión hasta la inhabilita al ser impuesta por el presidente de la CEOE.

¿Cree que habrá ruptura institucional entre las dos organizaciones si usted gana?

No hay lugar. Aunque haya gente ahora que intente hacer dos bandos, no puede existir.

¿Por qué cree que Garamendi quiere verle fuera de Cepyme?

Con la mano en el corazón, no lo sé. Probablemente tengamos diferencias de modelo. No lo había advertido hasta que públicamente hizo manifestaciones contra mí. Creo que la lealtad es decir lo que uno piensa donde tiene que decirlo. Y creo que si algo he hecho en estos años es decirle a Antonio Garamendi lo que pienso, lo que es mejor para la empresa desde mi punto de vista. No advertía que Antonio fuera a actuar de la manera que ha actuado.

¿No cree que han confundido al adversario?

Tenemos el Gobierno más intervencionista que hemos conocido. Por tanto, no es el momento de abrir en canal a nuestra organización. Me parece una irresponsabilidad. Debemos luchar contra el intervencionismo y las injerencias del Gobierno, no entrar en una guerra interna empresarial.

¿Se puede luchar contra la unilateralidad de las decisiones de Yolanda Díaz y del Gobierno?

Es el momento de buscar cuáles son todos los posibles flancos que tenemos abiertos con este Gobierno intervencionista y sumar nuestras posiciones para hacer más grande y más efectiva la defensa de los intereses de la empresa.

Si sale presidente, ¿qué va a proponer para intentar parar este intervencionismo?

Cualquier modificación de la reducción de la jornada tiene que transitar por el diálogo social y por la negociación colectiva. Igual que el SMI, que debe cumplir con el Estatuto de los Trabajadores. No se puede imponer de forma unilateral e intervencionista.

¿Es posible retomar una buena relación con el Gobierno?

Aquí todo el que no esté de acuerdo con las doctrinas del Gobierno es un radical. No entiendo ese malentendido buenismo en el que acomplejadamente no decimos lo que pensamos o lo que necesitamos. Sin complejos, di lo que piensas. No dice la vicepresidenta Díaz en lo que cree, ¿por qué no lo puedo decir yo?

¿Y con Yolanda Díaz?

Está cada vez más alejada del diálogo social. Está orillando el diálogo social. Ha hecho modificaciones en la reforma laboral a espaldas del diálogo social, cambia lo que quiere a favor de su rédito político Cuando alguien te engaña tantas veces, cuesta trabajo tenerle confianza.

¿Cambiaría algo de lo que ha hecho los últimos cuatro años?

Por cualquier decisión que alguien haya podido interpretar que se ha hecho de mala fe o le haya podido perjudicar o hacerle daño pido disculpas.