Ángela de Miguel: «La división en la patronal solo beneficia al Gobierno»

Ángela de Miguel, candidata a presidir Cepyme, ha hecho una maratón por toda España de más de 20.000 kilómetros para hacer llegar a los pequeños empresarios las ideas, medidas y reformas que pretende llevar a cabo en una nueva Cepyme «que defienda de verdad a las pymes» a todas horas y con voz propia pero coordinada con la CEOE. Quiere una organización empresarial que sea útil a las pymes y más reivindicativa, Algo que «no ha hecho Gerardo Cuerva» los últimos cuatro años. Denuncia una campaña de difamación contra ella y su equipo y asegura que los empresarios deben estar unidos y coordinados, «no como ahora». El día 20 sabrá si puede poner en práctica sus ideas tras ganar las elecciones.

¿Por qué decidió dar el paso de luchar por la presidencia de Cepyme?

Porque yo soy pyme. Soy abogada experta en derecho mercantil y cuando toda tu vida te has dedicado a las pymes, pues no hay mayor honor que poder ser su máximo representante.

Dijo que se presenta por «sentido de la responsabilidad y por compromiso personal con las pymes», ¿a qué se refiere?

Pues que cada día hay menos pymes, son más pequeñas y han contratado en los últimos seis años un 38% menos y sufrimos con una sobrerregulación normativa que está asfixiando absolutamente a la pyme. El futuro no es nada a la halagüeño si no hacemos algo.

¿Cree que el actual presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, no ha defendido a las pymes como se merecen?

Yo lo que voy a hacer es dedicarme de manera intensiva a lo que es la representación de las pymes, sin otras distracciones.

¿A qué distracciones se refiere?

Cuerva defiende que se puede compatibilizar con otras actividades profesionales. Yo pienso que, en un momento tan complicado como el que está viviendo la pyme española, la persona que tiene que estar liderando y representando a las pymes tiene que estarlo 24/7. Alguien me ha criticado porque dicen voy a ser una funcionaria de la organización. Se equivoca. Yo voy a trabajar como trabajamos todos los empresarios 60, 70, 80 horas a la semana.

Quiere ser una presidenta distinta de Cuerva, ¿en qué se va a diferenciar?

Quiero influir de verdad en las políticas públicas, que es una de las principales funciones que tenemos como organización empresarial, y trabajar para mejorar la calidad de las normativas, que generen seguridad jurídica.

¿Por ejemplo con la reducción de jornada?

Lo que no puede ser es que se haga por imposición. Ya se está haciendo y la empresa ya está comprometida con ese proceso. Pero no toda España es igual y no todos los sectores ni las empresas tienen la misma situación. Por eso es tan importante hacerlo a través de la negociación colectiva.

Entonces, ¿el problema está en la forma de aprobarla por la ministra de Trabajo?

Esta medida se adopta con una clara injerencia y vulnerando gran parte de la normativa laboral porque deja sin efecto de facto todo lo que es la negociación colectiva. Además, es una intromisión del Gobierno en lo que es el día a día de las negociaciones de empresas y trabajadores.

¿Cuál cree que va a ser el impacto entre las pymes?

Muy grave desde el punto de vista económico. Hay muchas que no lo van a poder soportar. Estamos hablando de un impacto económico de 23.000 millones de euros a nivel nacional, incluso puede ser más. Hay que tener en cuenta que el beneficio de una empresa pequeña puede estar entre un 2% o 3%. Si los costes se incrementan en un 7%, hay un 5% que tengo de pérdidas y lo siguiente es cerrar. Y entonces estamos perdiendo puestos de trabajo y empresas, y la economía sufre.

¿Apoyaría su aprobación si el Gobierno tiene en cuenta sus propuestas?

Lo que no admitiría en ningún caso son parches temporales. A la pyme no le vale un parche para que esté un año más sobreviviendo, porque en vez de cerrar en el año 2025 cerrará en el 2026 pero está abocada al cierre. Como organización no podemos apoyar un balón hacia adelante.

¿Cree que el Gobierno en general y Yolanda Díaz en particular obvian a la patronal sistemáticamente?

En España tenemos uno de los mejores modelos de diálogo social del mundo y nos estamos encontrando una auténtica involución, una auténtica injerencia por parte del Gobierno, que está dejando de facto sin efecto los acuerdos que tan bien funcionan para empresa y trabajador.

¿Exigirá al Gobierno que detenga el incremento del SMI de forma unilateral?

El Gobierno se olvida de la realidad tan diversa que tenemos en España. Hay zonas donde el SMI está absorbiendo el 80% de lo que se está negociado en los convenios colectivos, con lo cual, ¿para qué te vas a sentar a negociar si Yolanda Díaz ya decide lo que quiere, las horas que podemos trabajar y lo que tenemos que cobrar?

¿Cree que va a ir a peor?

Las cargas fiscales, los costes laborales... Es imposible de soportar lo mires por donde lo mires. Con todo esto, lo que tenemos en España son héroes en esos tres millones de pymes.

¿Hay alguna forma de pararlo?

Cuando las medidas que se aprueban son populistas y electoralistas, tenemos que conseguir que la gente lo sepa, hay que explicarlo. Necesitamos que se visualice y que el ciudadano entienda que necesitamos un Gobierno que proteja nuestras pymes, no que las ataque porque, si no, nos vamos a quedar sin nada y vamos a tener las ciudades vacías.

¿Cómo quiere que sea la relación entre Cepyme y el Gobierno?

Hay que trabajar siempre desde la seriedad y desde la lealtad institucional. Nosotros vamos a ser muy serios en nuestro discurso y siempre vamos a denunciar todas las políticas que no sean buenas para las empresas, desde la lealtad a quien nos debemos, que son nuestros empresarios. Pero, por otro lado, queremos ayudar al Gobierno a que tenga una política que permita que la pyme sobreviva y proponer medidas que ayuden a que tengamos más pymes.

¿Y con Yolanda Díaz?

Vuelvo a lo mismo. Nosotros vamos a ser muy claros, duros y contundentes con cualquier medida que vaya a perjudicar a la pyme.

¿Lo puede hacer desde una nueva Cepyme?

Yo defiendo una patronal de las pymes con voz propia pero coordinada con la CEOE.

¿Cree que Cuerva no lo ha hecho?

Lo estamos viendo en los titulares. Cuerva habla mal de la CEOE y habla mal de su presidente, Antonio Garamendi. Habla más de él y de CEOE que de las pymes. La división empresarial al único que le beneficia es al Gobierno. Nuestra fuerza está en la unidad.

¿Cree que no ha sido leal con la unidad patronal?

Creo que puede haber diferencias de opinión, que esas son muy sanas, pero no entiendo las declaraciones que está haciendo contra CEOE y Antonio Garamendi.

¿Se siente usted la candidata oficialista de CEOE y de Antonio Garamendi o tiene voz propia?

Es que creo que no es incompatible. Parece que vamos al blanco y negro. Lo importante es una propuesta de unidad dentro de lo que es la organización CEOE-Cepyme-ATA. Tengo muy claro que en un momento donde tienes un gobierno hostil, la única manera de defendernos es con un discurso claro, contundente y donde no se vea ninguna fisura ni ninguna división.

Cuando le acusan de ser una pantalla de CEOE para fagocitar Cepyme, ¿usted qué contesta?

Vamos a ver, si nosotros necesitamos una banqueta con tres patas, si quitamos una, la banqueta se cae. Y se cae CEOE y se cae ATA. Ahora mismo, la pata de Cepyme está coja.

Entonces, ¿CEOE no va a mandar en Cepyme?

Cepyme va a seguir teniendo voz propia dentro de CEOE. Es que no hay otra manera de entender esto. La pyme no se siente representada ahora mismo. Se siente abandonada. Eso vamos a cambiarlo.

Cuerva sigue denunciando presiones a las organizaciones para que les delegue el voto o voten a su favor.

Los únicos que están mandando a los 505 vocales una solicitud de delegación de voto donde aparece que se delegue a Gerardo Cuerva son de esa candidatura.

¿Cree que la campaña de estas elecciones ha sido sucia?

Hablemos claro. Las únicas personas que han sufrido difamaciones públicas han sido las que iban en mi candidatura, incluida yo.

¿Contará con Gerardo Cuerva y con los que le han apoyado para defender a las pymes si gana?

Cepyme es una organización absolutamente abierta, cualquiera que luche por las pymes va a tener un espacio con nosotros, como tiene que ser. Nosotros queremos hacer una Cepyme de abajo a arriba y mucha gente tiene ganas de involucrarse más.