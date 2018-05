Gloria Juste: «Hay muchos lugares donde se necesita talento senior»

Gloria Juste es una de esas mujeres sorprendentes, cargadas de energía, de las que son capaces de llegar a todo bordeando el milagro. Rubia, menuda, sonriente y de mirada clara, su rostro de rasgos casi infantiles no delata, en absoluto, esa tan contundente co-

mo contagiosa decisión suya que la ha colocado a la cabeza de Savia, un proyecto sin ánimo de lucro, liderado por la Fundación Endesa, destinado a impulsar un movimiento social en favor de la puesta en valor de los profesionales senior. O lo que es lo mismo, un proyecto empeñado en buscarle una salida laboral a los mayores de 50 años, cada vez más rechazados en nuestra sociedad, solo por su edad. Un problema que hasta ahora nadie parecía querer abordar. «Así es. Después de llegar yo a la Fundación, y de que creáramos un área que se llamaba Formación para el Empleo, donde estábamos poniendo mucho el foco en los jóvenes, nos dimos cuenta de que había un perfil profesional, que correspondía a los seniors, en el que los datos eran más alarmantes todavía que en la juventud. Entonces pensamos que teníamos que poner en valor este tipo de talento que parecía estar desperdiciándose», explica Gloria Juste.

¡Y de qué manera se desperdicia! Más de un millón de personas de más de 50 están desempleadas... «Exacto. Por encima de cuarenta y pico hay incluso más, 1.400.000. O sea que se trata de números muy relevantes. Por eso decidimos diseñar una plataforma digital que sirviera de punto de encuentro a ese talento senior y a las organizaciones de cualquier perfil y situación que pudieran necesitarlo. Decidimos usar como herramienta principal el espacio digital para poder llegar al mayor número de personas y que la accesibilidad fuera sencilla. Y desde nuestra web, www.generacionsavia.org,nos hemos dado cuenta de que las formas de colaborar son inmensas y de que ahora tenemos que huir de esa forma tradicional y única de empleo diario y de horario regular a la que estábamos acostumbrados. Por eso, una de las cosas que promueve Savia es encontrar distintas formas de colaboración y potenciar diferentes relaciones profesionales.

Currículums con arrugas

Vamos, que lo que quieren es concienciar a la sociedad en general y a las empresas y organizaciones en particular para que no arrinconen a los mayores y descubrirles, por fin, la cantidad de cosas que pueden seguir aportando. Pues no es fácil. Son muchos los currículums con arrugas que acaban en la papelera. «Precisamente por eso queremos, más que convencer, contagiar a todos los participantes y hacerles ver lo que se pueden ofrecer los unos a los otros y lo que les conviene colaborar, no solo desde la rentabilidad social, sino desde el punto de vista económico de rendimiento».

Mujer senior, doble escollo

Hace algunos años, Gloria Juste presidió una organización de mujer, trabajo y familia. Le digo que las mujeres de más de 50 años tienen dos escollos a salvar. «Es cierto. Yo siempre he trabajado mucho por la igualdad de oportunidades, pero es cierto que ser mujer y senior supone una doble situación de desventaja, por eso éstas tienen que dar un paso al frente todavía con más ilusión, fuerza y garra para que, de verdad, nos demos cuenta de que el mundo profesional, igual que el personal, es complementario; que los hombres y las mujeres se necesitan en todo: en las organizaciones, en los equipos de trabajo y en la vida, sea cual sea su perfil de edad, su raza o su religión».

Sería muy bonito que el mundo aceptara la diferencia, pero, como en otros aspectos, no siempre las distintas edades se llevan bien. No siempre los jóvenes reconocen el talento de los veteranos... «En realidad, puede que la relación no sea fácil en ambas direcciones. A veces el veterano ve al joven demasiado impulsivo, pero creo que se está empezando a demostrar, más que nunca, que nos necesitamos los unos a los otros. He visto cualidades compartidas, ilusión por aprender los unos de los otros, ganas de trabajar conjuntamente..., creo que hay más fusión que nunca entre distintos rangos de edad».

Pues solo queda saber qué significa Savia y rezar para que no solo cuente con el apoyo del Ministerio de Empleo, sino de toda la sociedad. «Para eso es imprescindible que todos nos esforcemos. Por nuestra parte no va a quedar. Y desde Savia (Serenidad: para afrontar la nueva situación. Análisis: de las propias competencias. Visión: del momento y de la formación que requiere. Impacto: iniciativas para acceder al mercado. Alianza: con las organizaciones que apoyan este proyecto ) vamos a facilitar todas las herramientas de autodiagnóstico para que los senior conozcan mejor sus fortalezas y posibilidades y se las puedan ofrecer a las 43 organizaciones privadas que apoyan el proyecto y quieren aportar al senior lo que necesita. Sobre todo, oportunidades».